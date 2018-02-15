Limonlu suyun faydaları nedir? Limonlu su zayıflatır mı?

Limonlu su içmek oldukça sık verilen tavsiye olmakla birlikte çoğu kadının olmazsa olmazlarından biri. İçerdiği antioksidanlar nedeniyle, çeşitli hastalıkların tedavisinde yüzyıllardır kullanılan limon, günümüzde de birçok hastalığın tedavisinde yardımcı olarak kullanılıyor. İşte detaylar...

BAĞIŞIK SİSTEMİNE FAYDALIDIR: İçeriğinde bol miktarda C vitamini bulundurması sebebiyle bağışıklık sistemine güç katar. Ayrıca potasyum bakımından da zengin olması nedeniyle tansiyonu dengede tutar.

CİLDİ ARINDIRIR: Ciltteki pürüzleri, siyah noktaları ve kırışıklıkları mümkün olduğunca azaltır ve içerisindeki C vitamini sayesinde bakterileri yok ederek yüzdeki sivilcelere karşı savaşır.

KANSERİ ENGELLER: Limon, alkali bir besindir ve vücuda alındığında alkali bir ortam oluşturur. Kanser ise alkali ortamlarda gelişemez. Uzmanlar "kanserden korunmak için ılık limonlu su içmeyi ihmal etmemelisiniz." önerisinde bulunuyor.

SİNDİRİM SİSTEMİNİN DOSTUDUR: İçeriğinde vitamin ve mineralleri bolca barındırdığı için limon, vücuttaki toksinleri kolay yoldan atmaya yardımcı eder. Karındaki şişkinliği ve hazımsızlığı engeller.

VÜCUDA ENERJİ VERİR: Vücudumuz gerekli enerjiyi yediğimiz yiyeceklerdeki moleküllerden alır. Pozitif iyonlar vücuda alındığında negatif iyonlarla birleşerek bir reaksiyon oluşturur. Limon, besinler arasında en çok negatif iyon bulunduran besindir ve tüketildiğinde daha fazla enerji alınmasını sağlar.

KİLO VERMEK İÇİN İDEAL: İçerisindeki pektin lifi barındıran limon, tokluk hissi veren ve bu sayede kilo vermeye yardımcı olan bir besindir.

NEFES TAZELEYİCİDİR: Nane, maydanoz gibi limon da nefes tazeleyici özelliği ve ferahlık vermesi ile bilinir.

HARİKA BİR İDRAR SÖKTÜRÜCÜDÜR: Mükemmel bir idrar söktürücüdür ve vücudu fazla kilolardan arındırır.

AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI İÇİN VAZGEÇİLMEZ: Ağız kokusunu yok etmenin yanında diş eti ağrıları ve kanamalarına için olumlu etkiler vardır.

KANI TEMİZLEYİCİ ÖZELLİĞİ VAR: Limonlu su vücudumuzun, kandaki toksinleri temizlemesine yardımcı oluyor.

MİDE BULANTISINA KARŞI ETKİLİ: Limonlu su yudumlanarak içildiğinde, mide bulantısının azalmasını sağlıyor.

KARACİĞERİN DOSTU: Limonlu su içmek, karaciğerde bulunan enzimleri harekete geçiriyor. Ayrıca kanın oksijen durumunu düzenlemede etkili bir yardımcıdır.