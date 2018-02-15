Haberler>Kelebek Magazin>Sağlık Haberleri>Limonlu suyun faydaları nedir? Limonlu su zayıflatır mı?

Limonlu suyun faydaları nedir? Limonlu su zayıflatır mı?

Limonlu suyun pek çok faydası olduğu biliniyor. İçeriğinde bulunan "C vitamini" sayesinde insan vücudunda eksik olan birçok ihtiyacı karşılıyor. Sindirim sisteminden, cilt sağlığına ve hızlı kilo vermeye kadar pek çok şeye faydası olan limonlu su özellikle kadınlar tarafından sıkça tüketiliyor. Peki limonlu suyun faydaları nelerdir? Nelere iyi geliyor

Hürriyet Haber
15.02.2018 - 09:34 | Son Güncelleme :

Limonlu su içmek oldukça sık verilen tavsiye olmakla birlikte çoğu kadının olmazsa olmazlarından biri. İçerdiği antioksidanlar nedeniyle, çeşitli hastalıkların tedavisinde yüzyıllardır kullanılan limon, günümüzde de birçok hastalığın tedavisinde yardımcı olarak kullanılıyor. İşte detaylar...

BAĞIŞIK SİSTEMİNE FAYDALIDIR: İçeriğinde bol miktarda C vitamini bulundurması sebebiyle bağışıklık sistemine güç katar. Ayrıca potasyum bakımından da zengin olması nedeniyle tansiyonu dengede tutar.

CİLDİ ARINDIRIR: Ciltteki pürüzleri, siyah noktaları ve kırışıklıkları mümkün olduğunca azaltır ve içerisindeki C vitamini sayesinde bakterileri yok ederek yüzdeki sivilcelere karşı savaşır.

KANSERİ ENGELLER: Limon, alkali bir besindir ve vücuda alındığında alkali bir ortam oluşturur. Kanser ise alkali ortamlarda gelişemez. Uzmanlar "kanserden korunmak için ılık limonlu su içmeyi ihmal etmemelisiniz." önerisinde bulunuyor.

SİNDİRİM SİSTEMİNİN DOSTUDUR: İçeriğinde vitamin ve mineralleri bolca barındırdığı için limon, vücuttaki toksinleri kolay yoldan atmaya yardımcı eder. Karındaki şişkinliği ve hazımsızlığı engeller.

VÜCUDA ENERJİ VERİR: Vücudumuz gerekli enerjiyi yediğimiz yiyeceklerdeki moleküllerden alır. Pozitif iyonlar vücuda alındığında negatif iyonlarla birleşerek bir reaksiyon oluşturur. Limon, besinler arasında en çok negatif iyon bulunduran besindir ve tüketildiğinde daha fazla enerji alınmasını sağlar.

KİLO VERMEK İÇİN İDEAL: İçerisindeki pektin lifi barındıran limon, tokluk hissi veren ve bu sayede kilo vermeye yardımcı olan bir besindir.

NEFES TAZELEYİCİDİR: Nane, maydanoz gibi limon da nefes tazeleyici özelliği ve ferahlık vermesi ile bilinir.

HARİKA BİR İDRAR SÖKTÜRÜCÜDÜR: Mükemmel bir idrar söktürücüdür ve vücudu fazla kilolardan arındırır.

AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI İÇİN VAZGEÇİLMEZ: Ağız kokusunu yok etmenin yanında diş eti ağrıları ve kanamalarına için olumlu etkiler vardır.

KANI TEMİZLEYİCİ ÖZELLİĞİ VAR: Limonlu su vücudumuzun, kandaki toksinleri temizlemesine yardımcı oluyor.

MİDE BULANTISINA KARŞI ETKİLİ: Limonlu su yudumlanarak içildiğinde, mide bulantısının azalmasını sağlıyor.

KARACİĞERİN DOSTU: Limonlu su içmek, karaciğerde bulunan enzimleri harekete geçiriyor. Ayrıca kanın oksijen durumunu düzenlemede etkili bir yardımcıdır.

Etiketler: limonun yararları , limon , limonlu su , limonlu su neye iyi gelir , limonlu suyun faydaları
﻿

EN ÇOK OKUNANLAR

    Koç Burcu
    21 Mart - 20 Nisan

    Kişisel farkındalığınızı arttıracak, bilgi kazanmanızı sağlayacak, ama bu esnada bütçenize çok fazla zarar vermeyecek şeyler planlamalısınız. Tüm...Koç Burcu - Bugün

    Boğa Burcu
    21 Nisan - 20 Mayıs

    Başarınızı diğerleriyle de kutlayabilirsiniz. Bilgi toplamalı, bilgilerin gerçekliğinden emin olmalı ve başladığınız işleri bitirmelisiniz. Fark yaratmak istiyorsanız,...Boğa Burcu - Bugün

    İkizler Burcu
    21 Mayıs - 20 Haziran

    Evinizde ve özel ilişkilerinizde yapacağınız değişiklikler duygusal anlamda istikararı sağlayabilir. İş birliğine açık olmanız durumunda, evinizi veya yaşadığınız yeri...İkizler Burcu - Bugün

    Yengeç Burcu
    21 Haziran - 22 Temmuz

    Önemli detayları atlamadığınızdan emin olun. İstediğinizi açık açık ortaya koymak işe yarar çözümler üretmenizde size yardım edebilir....Yengeç Burcu - Bugün

    Aslan Burcu
    23 Temmuz - 23 Ağustos

    Duygusal anlamda motive bir gündesiniz. Yanlış nedenlere dayalı değişiklikler yapmak doğru olmayabilir. Olayları doğru değerlendirmeli, daha alçak...Aslan Burcu - Bugün

    Başak Burcu
    24 Ağustos - 23 Eylül

    Sahip olduğunuzdan daha fazla paranız varmış hissine kapılmayın ve aşırı harcamalardan kaçının. Sizi motive eden kişilerle görüşebileceğiniz bir hafta...Başak Burcu - Bugün

    Terazi Burcu
    24 Eylül - 23 Ekim

    Bu hafta sonu, önemli kişisel değişiklikler yapmanız durumunda kendinizi çok iyi hissedebilirsiniz. Sizi bekleyen güzel bir gelecek varken lüzumsuz...Terazi Burcu - Bugün

    Akrep Burcu
    24 Ekim - 22 Kasım

    Dış etkilere bağlı duygusal durumlarla uğraşabileceğiniz bir hafta sonundasınız. Bazı kişilerin yapacağı son dakika değişiklikleri sizi asıl uğraşmanız gereken işlerden...Akrep Burcu - Bugün

    Yay Burcu
    23 Kasım - 21 Aralık

    Duyduğunuz her şeye inanmamalısınız. Belli anlaşmalar yapmadan ya da bazı sözler vermeden önce, kendi araştırmanızı bizzat yapmanızda fayda var. Bu hafta sonu, elinize...Yay Burcu - Bugün

    Oğlak Burcu
    22 Aralık - 20 Ocak

    Endişelerinizi dile getirerek olaylara netlik kazandırabilir ve doğru kararlar alabilirsiniz. Eviniz ve ailenizle bağlantılı konularla ilgilenirken daha sorumlu davranmalısınız....Oğlak Burcu - Bugün

    Kova Burcu
    21 Ocak - 18 Şubat

    Çok fazla bilgi paylaşımı size ters şekilde geri dönebilir ve size bazı bedeller ödetebilir. Bu hafta sonu, sevdiğiniz kişilerle ilişkilerinizi...Kova Burcu - Bugün

    Balık Burcu
    19 Şubat - 20 Mart

    Bu hafta sonu, bazı işleri ele alış veya uygulayış biçiminizi ya da bilgi edinme ev haber alma yöntemlerinizi gözden geçirebilirsiniz. Bu sayede kendinizi...Balık Burcu - Bugün

    Hürriyete Reklam Ver
    Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
    Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
    • Hürriyet Emlak
    • Hürriyet Oto
    • Yenibiriş
    • Yakala.co
    • Hürriyet TV
    • Hürriyet Aile
    • Mahmure
    © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri