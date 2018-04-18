Limonlu suyun faydaları | Limonlu su içmek faydalı mı?
Hem antioksidan özelliğine sahip hem de lif dolu bir bitki olan limonun faydaları saymakla bitmiyor. Son dönemlerde ise limonlu su içme trendi başladı. Vatandaşlar limonlu su içerek, vücutlarını kötü maddelerden arıtacaklarına ve sindirim sistemlerini düzenleyeceklerine inanıyor. Peki, limonlu su faydalı mı? Limonlu suyun yararları neler?
İçeriğindeki antioksidan maddeler nedeniyle uzmanlar tarafından tüketilmesi sıklıkla tüketilen limon, son zamanlarda su ile karıştırılarak içilmeye başlandı. Peki, Ağız ve diş sağlığından kilo vermeye kadar pek çok faydası olduğuna inanılan limonlu su gerçekten işe yarıyor mu? İşte, limonlu su içmenin faydaları...
LİMONLU SU İÇMEK FAYDALI MI?
Özellikle sabah erken saatlerde limonlu su içmenin çok sayıda faydası olduğu biliniyor. Limon suyunun mucizelerinden yararlanmak istiyorsanız yeni güne bir bardak ılık suyun içine sıktığınız yarım limon suyu ile başlamalısınız. İşte, limonlu suyun bilinen faydaları...
CİLDİ ARINDIRIR: Ciltteki pürüzleri, siyah noktaları ve kırışıklıkları mümkün olduğunca azaltır ve içerisindeki C vitamini sayesinde bakterileri yok ederek yüzdeki sivilcelere karşı savaşır. Son yıllarda yapılan bir araştırma ile limon kabuklarında bulunan d-limonene isimli maddenin çok güçlü bir cilt dostu olduğu belirlendi. D-limonene, narenciye yağında bulunan ve tümör gelişimini engelleyerek cilt kanseri riskini önemli ölçüde düşüren bir bileşken.
BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNE FAYDALIDIR: İçeriğinde bol miktarda C vitamini bulundurması sebebiyle bağışıklık sistemine güç katar. Ayrıca potasyum bakımından da zengin olması nedeniyle tansiyonu dengede tutar.
VÜCUDA ENERJİ VERİR: Vücudumuz gerekli enerjiyi yediğimiz yiyeceklerdeki moleküllerden alır. Pozitif iyonlar vücuda alındığında negatif iyonlarla birleşerek bir reaksiyon oluşturur. Limon, besinler arasında en çok negatif iyon bulunduran besindir ve tüketildiğinde daha fazla enerji alınmasını sağlar.
KİLO VERMEK İÇİN İDEAL: İçerisindeki pektin lifi barındıran limon, tokluk hissi veren ve bu sayede kilo vermeye yardımcı olan bir besindir.
KANSERİ ENGELLER: Limon, alkali bir besindir ve vücuda alındığında alkali bir ortam oluşturur. Kanser ise alkali ortamlarda gelişemez. Uzmanlar "kanserden korunmak için ılık limonlu su içmeyi ihmal etmemelisiniz." önerisinde bulunuyor.
NEFES TAZELEYİCİDİR: Nane, maydanoz gibi limon da nefes tazeleyici özelliği ve ferahlık vermesi ile bilinir.
HARİKA BİR İDRAR SÖKTÜRÜCÜDÜR: Mükemmel bir idrar söktürücüdür ve vücudu fazla kilolardan arındırır.
AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI İÇİN VAZGEÇİLMEZ: Ağız kokusunu yok etmenin yanında diş eti ağrıları ve kanamalarına için olumlu etkiler vardır.
KANI TEMİZLEYİCİ ÖZELLİĞİ VAR: Limonlu su vücudumuzun, kandaki toksinleri temizlemesine yardımcı oluyor.
MİDE BULANTISINA KARŞI ETKİLİ: Limonlu su yudumlanarak içildiğinde, mide bulantısının azalmasını sağlıyor.
KARACİĞERİN DOSTU: Limonlu su içmek, karaciğerde bulunan enzimleri harekete geçiriyor. Ayrıca kanın oksijen durumunu düzenlemede de etkili bir yardımcıdır.
SİNDİRİM SİSTEMİNİN DOSTUDUR: İçeriğinde vitamin ve mineralleri bolca barındırdığı için limon, vücuttaki toksinleri kolay yoldan atmaya yardımcı eder. Karındaki şişkinliği ve hazımsızlığı engeller.
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