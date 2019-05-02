Lezyon nedir?
Dokuların işlevselliğinin yitirilmesi, dokularda olan bozukluklar, vücudumuzun bazı bölgelerinde lezyona neden olmaktadır. Lezyonlar beraberinde başka sağlık sorunlarını da getirmektedir. Lezyon nedir?
Doku bozukluğu veya lezyon organizmada genellikle hastalık veya travmadan dolayı tahrip olmuş anormal herhangi bir dokuya verilen genel isimdir. Avam dilinde "hasar" olarak da bilinir.
BEYAZ LEZYON
Oral mukozanın beyaz lezyonları multifaktoriyel grup bozukluğu olup, rengi değişmiş epitelyel yüzeyden geçen ışığın dağılmasıyla oluşur. Oral beyaz lezyonların tanısı ve ayırıcı tanısı, tıbbi özgeçmiş, klinik incelemeler ve laboratuvar testlerine dayandırılarak yapılmalıdır.
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