Lazer Liposuction ile yaza hazırlanın!

LAZER LIPOSUCTION NEDİR?

Alınması uygun görülen yağların önce lazer yöntemi ile parçalanması işlemidir. Bu sayede sıvı bir hal alan yağ parçaları küçük borular (kanüller) yardımıyla rahatlıkla o bölgeden uzaklaştırılabilir. Bu mucizevi yöntem daha fazla oranda yağ almaya imkan tanır. Cilt altında yağ bulunan hemen her bölgeye uygulanabilir. Bacak, basen, sırt, bel, karın, diz içleri, kollar, ayak bilekleri, alt bacak ya da çene altı gibi çok çeşitli bölgelere uygulama imkanı vardır. Ayrıca erkeklerin ciddi anlamda rahatsızlık duyduğu jinekomasti yani meme büyümesi hastalığının tedavisinde de yüksek oranda başarı sağlar.

LIPOSUCTION İLE LAZER LIPOSUCTION ARASINDAKİ FARKLAR NELERDİR?

Liposuction yöntemi yağ alma uygulamalarının temelini oluşturan bir yöntemdir. Diyete ve egzersize direnen ve vücutta ciddi anlamda şekil bozukluğuna yol açan yağ dokularının parçalanıp emilerek yok edilmesi işlemidir. Lazer liposuction yönteminde ise işlemin uygulanacağı bölgedeki yağlar ilk olarak lazer enerjisi ile parçalanır, ardından işlem sonrası oluşabilecek morluk ve kanamaya sebep olabilecek ince damarların yakılması sağlanır.

Yeni jenerasyonun teknoloji harikalarından biri olan lazer liposuction, klasik liposuction yöntemine göre hem daha güçlüdür hem de yeni sistem cihazların dalga boyuyla orantılı olarak yağ yakma kapasitesi de fazladır. Lazer liposuction yöntemi klasik liposuction yöntemine göre çok daha kansız bir yöntemdir. İki yöntemi birbirinden ayıran en önemli fark ise liposuction işlemi sonrası sarkan bölgelere karşı lazer liposuction yönteminin sağladığı deri sıkılaştırıcı etki ile operasyon sonrası formu uzun süre koruyabilmektedir. Oluşturulan sıkılaşma o kadar kuvvetli olabilmektedir ki bazı bölgelerde germe ameliyatlarına alternatif olabilmektedir.

LAZER LIPOSUCTION NASIL UYGULANIR?

Bu işlem küçük bölgeler haricinde (çene altı, kol içleri) genel anestezi altında uygulanır. Vücuda açılan yaklaşık 5 mmlik küçük kesilerden cilt altı yağ dokuya ulaşılır. ilk olarak 2-3 mm kalınlığındaki, uçlarından lazer ışınlar gönderilen kanüller ile yağlar parçalanır. Katı haldeki yağlar sıvılaştırılır ve yağlar negatif basınç yardımıyla alınır. Bu işlemde klasik liposuction yöntemine göre bölgeye çok daha minik kesiler yapılır, böylece ameliyat sonrası neredeyse iz kalmaz. İşlem sırasında lazer enerjisi ile cilt altından ciltte hiç iz bırakmadan germe işlemi uygulanır. Hastaların yapılan işlemin boyutuna göre bir gece hastanede tutulması gerekebilir. Ertesi gün ise hastalar taburcu edilir ve birkaç gün dinlendikten sonra normal yaşamlarına geri dönebilirler.

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