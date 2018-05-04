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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Sağlık
04.05.2018 - 17:02, Son Güncelleme:

Lazer Liposuction ile yaza hazırlanın!

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Lazer Liposuction ile yaza hazırlanın!

Sıkı bir diyet ve düzenli yapılan spora rağmen şekillenmeyen vücudunuzun yaza formda girmesi artık hayal değil! Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Atilla Eyüboğlu son dönemin trendi olan lazer liposuction yönteminden bahsetti, bu yöntemin hem fazla miktarda yağ kaybı hem de yüksek oranda sıkılaşma sağladığına değindi.

LAZER LIPOSUCTION NEDİR?

Alınması uygun görülen yağların önce lazer yöntemi ile parçalanması işlemidir. Bu sayede sıvı bir hal alan yağ parçaları küçük borular (kanüller) yardımıyla rahatlıkla o bölgeden uzaklaştırılabilir. Bu mucizevi yöntem daha fazla oranda yağ almaya imkan tanır. Cilt altında yağ bulunan hemen her bölgeye uygulanabilir. Bacak, basen, sırt, bel, karın, diz içleri, kollar, ayak bilekleri, alt bacak ya da çene altı gibi çok çeşitli bölgelere uygulama imkanı vardır. Ayrıca erkeklerin ciddi anlamda rahatsızlık duyduğu jinekomasti yani meme büyümesi hastalığının tedavisinde de yüksek oranda başarı sağlar.

LIPOSUCTION İLE LAZER LIPOSUCTION ARASINDAKİ FARKLAR NELERDİR?

Liposuction yöntemi yağ alma uygulamalarının temelini oluşturan bir yöntemdir. Diyete ve egzersize direnen ve vücutta ciddi anlamda şekil bozukluğuna yol açan yağ dokularının parçalanıp emilerek yok edilmesi işlemidir. Lazer liposuction yönteminde ise işlemin uygulanacağı bölgedeki yağlar ilk olarak lazer enerjisi ile parçalanır, ardından işlem sonrası oluşabilecek morluk ve kanamaya sebep olabilecek ince damarların yakılması sağlanır.

Lazer Liposuction ile yaza hazırlanın

Yeni jenerasyonun teknoloji harikalarından biri olan lazer liposuction, klasik liposuction yöntemine göre hem daha güçlüdür hem de yeni sistem cihazların dalga boyuyla orantılı olarak yağ yakma kapasitesi de fazladır. Lazer liposuction yöntemi klasik liposuction yöntemine göre çok daha kansız bir yöntemdir. İki yöntemi birbirinden ayıran en önemli fark ise liposuction işlemi sonrası sarkan bölgelere karşı lazer liposuction yönteminin sağladığı deri sıkılaştırıcı etki ile operasyon sonrası formu uzun süre koruyabilmektedir. Oluşturulan sıkılaşma o kadar kuvvetli olabilmektedir ki bazı bölgelerde germe ameliyatlarına alternatif olabilmektedir.

LAZER LIPOSUCTION NASIL UYGULANIR?

Bu işlem küçük bölgeler haricinde (çene altı, kol içleri) genel anestezi altında uygulanır. Vücuda açılan yaklaşık 5 mmlik küçük kesilerden cilt altı yağ dokuya ulaşılır. ilk olarak 2-3 mm kalınlığındaki, uçlarından lazer ışınlar gönderilen kanüller ile yağlar parçalanır. Katı haldeki yağlar sıvılaştırılır ve yağlar negatif basınç yardımıyla alınır. Bu işlemde klasik liposuction yöntemine göre bölgeye çok daha minik kesiler yapılır, böylece ameliyat sonrası neredeyse iz kalmaz. İşlem sırasında lazer enerjisi ile cilt altından ciltte hiç iz bırakmadan germe işlemi uygulanır. Hastaların yapılan işlemin boyutuna göre bir gece hastanede tutulması gerekebilir. Ertesi gün ise hastalar taburcu edilir ve birkaç gün dinlendikten sonra normal yaşamlarına geri dönebilirler.

Lazer Liposuction ile yaza hazırlanın

arpanetmedya.com'a katkıları için teşekkürler.

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