Lavanta yağı nedir? Lavanta yağı faydaları
Güzel kokusu ile bilinen lavantanın tazesine her zaman ulaşamasak da aktarlardan yağını almak mümkün. Yüzyıllardır bitkisel tedavide kullanılan pek çok bitki yağı gibi lavanta yağının da mucizevi etkileri bulunuyor. Peki, lavanta yağı nasıl elde ediliyor, lavanta yağı faydaları neler?
Lavanta, ballıbabagiller (Lamiaceae) familyasından Lavandula cinsini oluşturan Akdeniz kökenli bitki türlerinin ortak adıdır. Atlas Okyanusu adalarından Akdeniz çevresi ülkelerine ve Hindistan’a kadar uzanan geniş bir alanda yetişen, lavanta cinsi üyeleri, çalı görünümlü, toplu başak biçiminde mavi, morumsu ya da kırmızı çiçekler açar.
Lavanta yağı nasıl elde edilir?
Bitkinin tıbbi amaçla taze çiçekli dal uçları, parfümeri ve kozmetik sanayii için ise kısmen kurutulmuş çiçek ve yaprakları kullanılmaktadır. Lavanta bitkisinin taze çiçekli dal uçlarının, su buharı distilasyonu ile uçucu yağ elde edilmektedir. %0,5-1 oranında “oleum lavandulae” adı verilen bir uçucu yağ elde edilmektedir. Bu uçucu yağın %30-40’ı linalol ve %35-55’i de linalil asetat’tır. Bunların dışında okaliptol, borneol, geraniol, limonen, sineol gibi maddeler bu yağların bileşenleridir.
Lavanta yağı faydaları neler?
İlaç sanayiinde bazı preparatlara koku vermede, merkezi sinir sistemini düzenleyici ilaçların bileşiminde yer almaktadır. Sanayide parfümeri ve kozmetikte cilt temizleyici losyon, koku verici, kokulu banyo sabunu ve köpüklerin yapımında kullanılmaktadır. Drog olarak, sivilceler, astım, bronşit, saç dökülmeleri, kadın hastalıkları, sinir hastalıkları, bazı cilt hastalıkları, akciğer hastalıkları, romatizma, tenya, öksürük ve baş dönmesine karşı kullanılan ilaçların bileşimine girmektedir. Standardı yoktur.
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