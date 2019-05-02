Lavanta yağı birçok şekilde kullanılıyor - İşte lavanta yağının faydaları
Farklı alanlarda kullanılan lavanta yağı, faydalarıyla da dikkat çekiyor. Hoş kokusu ile en fazla tercih edilen aromalardan olan lavanta, , sivilceler, astım, bronşit, saç dökülmeleri, kadın hastalıkları gibi birçok sağlık soruna deva oluyor.. İşte, lavanta yağının faydalarıyla ilgili detaylı bilgi
Lamiaceae (Ballıbabagiller) familyasının bir cinsi olan lavantanın tıbbi amaçla taze çiçekli dal uçları, parfümeri ve kozmetik sanayii için ise kısmen kurutulmuş çiçek ve yaprakları kullanılmaktadır. Lavanta bitkisinin taze çiçekli dal uçlarının, su buharı distilasyonu ile uçucu yağ elde edilmektedir. %0,5-1 oranında “oleum lavandulae” adı verilen bir uçucu yağ elde edilmektedir. Bu uçucu yağın %30-40’ı linalol ve %35-55’i de linalil asetat’tır. Bunların dışında okaliptol, borneol, geraniol, limonen, sineol gibi maddeler bu yağların bileşenleridir.
LAVANTA YAĞI KULLANIMI
İlaç sanayiinde bazı preparatlara koku vermede, merkezi sinir sistemini düzenleyici ilaçların bileşiminde yer almaktadır. Sanayide parfümeri ve kozmetikte cilt temizleyici losyon, koku verici, kokulu banyo sabunu ve köpüklerin yapımında kullanılmaktadır. Drog olarak, sivilceler, astım, bronşit, saç dökülmeleri, kadın hastalıkları, sinir hastalıkları, bazı cilt hastalıkları, akciğer hastalıkları, romatizma, tenya, öksürük ve baş dönmesine karşı kullanılan ilaçların bileşimine girmektedir. Standardı yoktur.
LAVANTA YAĞI FAYDALARI
Özellikle kış mevsiminde dudaklarımızda sıkça çatlamalar meydana geliyor. Lavanta yağı ile bu çatlaklardan kolayca kurtulabilirsiniz.
Doğal bir parfüm olan lavanta yağını bileklerinize ve kulak arkasına sürebilirsiniz.
Saç diplerini besleyen lavanta yağı ile saç dökülmesine engel olabilirsiniz.
Sakinleştirici özelliği bulunan lavanta yağı ile kolayca uykuya geçebilirsiniz.
Yarım su bardağına birkaç damla damlatarak içtiğinizde, hazımsızlık, geğirme gibi şikayetlerden kurtulabilir, mide bulantınız geçirebilirsiniz.
Deri yanıklarının veya yaraların tedavisinde, lavanta yağının iyileşmeyi hızlandırıcı etkisinden faydalanabilirsiniz.
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