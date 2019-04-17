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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Sağlık
17.04.2019 - 15:15, Son Güncelleme:

Kuyruk yağı (Don Yağı) nedir, faydaları neler?

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Kuyruk yağı (Don Yağı) nedir, faydaları neler?

Etlerin vazgeçilmez parçası kuyruk yağının birçok kullanım alanı vardır. Bir diğer adıyla don yağı denilen bu yağ, sabunun en önemli ham maddesidir. Don yağı ayrıca mum üretiminde de kullanılır. Peki, kuyruk yağı (don yağı) nedir, faydaları neler?

Don yağı ya da don yağı, hayvanların vücudundaki içyağından elde edilen yağlar. Oda sıcaklığında donmuş durumda katıdır ve koyun kuyruğundaki yağ dokusundan elde edilen don yağına kuyruk yağı adı verilir. Hayvanların sütünden elde edilen yağ (tereyağı) donyağı olarak kabul edilmez.

Hayvansal bir yağ çeşidi olan don yağı dana etinden sonraki kalan kısmından elde edilir. Gıda tüketiminde ve sanayide kullanılır. Don yağı sabunun en önemli ham maddesidir. Don yağı ayrıca mum üretiminde de kullanılır.

DON YAĞI FAYDALARI

DHA’ya değerlendirmelerde bulunan Prof. Dr. Canan Karatay, kuyruk yağının faydalarıyla ilgili şunları söylemişti: Kavurma Kuyrukyağı ile birlikte yenmeli. O zaman dinç olur, dağlara çıkar inersiniz. Yumurta sarısı ile beraber bol köy yağı ile beraber yenecek. Kavurmada kuyrukyağı ile beraber yenecek. Bu Anadolu'da adettir, kuyruk yağını eritip içerler ve de 90-95 yaşına kadar yaşarlar.

Selçuk Üniversitesi (SÜ) Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Birol Dağ, kuyruk yağını, sağlıklı yağlar listesine ekleyen Amerikan Gıda ve İlaç Teşkilatının araştırmasına göre, gençlik yıllarında yeterli miktarda kuyruk yağı tüketen insanlarda, yaşlılık döneminde eklem rahatsızlıklarına daha az rastlandığını söyledi.
Dağ, küçükbaş hayvanların kuyruk yağının, yüzde 60 doymamış yağ asitlerinden oluştuğunu ifade etti.

Kuyruk yağı "sağlıklı yağlar" listesinde

Bu tür yağların, omega yağ asitleri bakımından zengin olduğunu dile getiren Dağ, "Bu asitlerin kalp-damar hastalıklarına karşı iyi geldiği, bugüne kadar yapılan araştırmalarla biliniyor. Omega yağ asitleri, merada yayılan, kaba yem yiyen küçükbaş hayvanların kuyruk yağlarında çok daha fazla" dedi.

Kuyruk yağının sağlıklı olduğunu yıllardır söylediklerini hatırlatan Dağ, benzer bir durumun yumurtada da görüldüğünü anlattı.

Önceden kolesterol bakımından olumsuz olduğu ifade edilerek insanların yumurtadan uzaklaşmalarına yol açıldığını savunan Dağ, şimdi ise insanlara yumurta tüketiminin önerildiğini vurguladı.

Dağ, geçmişte "Kırmızı et, koyun eti yemeyin" diyen çevrelerin, bugünlerde "Sağlığınız için kuzu eti tüketin" şeklinde açıklamalar yaptığına dikkati çekerek, "Yurt dışında yapılan araştırmalar, kuyruk yağının yararlı olduğunu ortaya koyuyor. Tabii bu konuda diğer gıdalarda olduğu gibi sınırlı hareket etmek çok önemli" değerlendirmesinde bulundu.

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