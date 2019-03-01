Kuşkonmaz nedir, faydaları neler?
Kuşkonmaz, mart ayının başlarından itibaren pazar tezgahlarındaki yerini almaya başladı. Vitamin ve mineral deposu kuşkonmazın, insan sağlığına yaptığı katkı saymakla bitmiyor ancak ülkemizde hakkettiği değeri görmüyor. Peki, kuşkonmaz nedir, faydaları neler?
Kuşkonmaz, sebze olarak yenen ve süs amacıyla yetiştirilen çeşitli bitki türlerini kapsayan bitki cinsi. Hepsi de Asparagaceae familyasının cinsinde yer alan bu türlerin yabanilerine dünyanın ılıman bölgelerinde sıkça rastlanır.
Çok eskiçağlarda kendi doğal ortamından alınıp taze sürgünleri için yetiştirilmeye başlanan sebze kuşkonmaz, Eski Yunan ve Romalılar'dan beri çok sevilen değerli bir besin kaynağıdır. Bugün en çok Fransa, İtalya, Çin ve ABD'de yetiştirilir. Türkiye'de taze üretimi gitgide artmaktadır. İstanbul'un Silivri ilçesinde kuşkonmaz bağları bulunmaktadır. Genel bir inanış olarak kuşkonmazın cinsel olarak uyarıcı yani afrodizyak bir besin olduğu düşünülür. Kuşkonmaz tüketimi bazı insanlarda idrar kokusuna sebep olur. Beyaz, yeşil ve mor tipte üretimi vardır.
KUŞKONMAZIN FAYDALARI NELER?
Hassas çok yıllık otsu bir bitki olan kuşkonmaz; magnezyum, sodyum, demir, bakır, fosfor, selenyum, çinko, kalsiyum ve mangan gibi mineraller açısından zengin bir kaynaktır.
C vitamini, K vitamini, B6 vitamini, A vitamini, tiamin ve niasin gibi vitaminler de bu bitki içerisinde yeterli miktarda bulunur. Mineral ve vitamin yönünden oldukça zengindir. Bu da vücudun ihtiyacı olan maddelerin temininde önemli bir besim maddesidir.
Lifli yapısı özellikle kabızlık çeken hastalar için bağırsakları çalıştırması yönüyle tavsiye edilmektedir. Hamileler ve yeni doğum yapan annelerin bilhassa tüketmesi gereken yiyeceklerdendir
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