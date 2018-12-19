Kuşburnu çayı nasıl yapılır? Kuşburnunun faydaları
Yabangülü, itburnu, itgülü, gülelması, yiric gibi adlarla da bilinen kuşburnunun çiçekleri bitkisel çaylar başta olmak üzere marmelat ve reçel yapımında kullanılıyor. Kuşburnunun faydaları saymakla bitmiyor. 100 gramında bir kasa portakala eşdeğer c vitamini bulunan kuşburnu, grip ve soğuk algınlığı gibi kış hastalıklarına karşı vücudu koruyor. Peki, kuşburnunun faydaları neler? Kuşburnu çayı nasıl yapılır?
Kuşburnu (Rosa canina) Avrupa, kuzeybatı Afrika ve Batı Asya'da yetişen bir tür bitki. İçi tüylüdür ve çok sayıda tohumu vardır. Sonbaharda olgunlaşır. C vitamini açısından dünyanın en zengin meyvesidir. Taze olarak tüketildiği gibi kurutularak da kullanılır.
KUŞBURNU ÇAYININ FAYDALARI
Solunum yolu enfeksiyonları ve soğuk algınlığına karşı bedenin savunma sistemini güçlendirir. Mevsimlerin geçiş dönemlerinde iyi bir koruyucudur.
Enfeksiyonlara ve soğuk algınlığına karşı vücudun savunma sistemini güçlendirir.
Kronik yorgunluğa karşı da kullanılır. Safra kesesi, böbrek ve mesane rahatsızlıklarında rahatlamayı sağlar. Yara iyileştirici ve kan temizleyici özelliği vardır.
Kuşburnu düzenli tüketildiğinde sindirim problemlerinin tedavisini kolaylaştırıyor. Bağırsak parazitlerini düşürüyor.
Enerji ve büyüme kapasitesi üzerinde olumlu etki gösterir.
Demir eksikliğine bağlı oluşan kansızlığı önlüyor.
Vücudu yaşlanmanın, sigara ve alkolün etkilerinden korur.
Tansiyonu düzenler.
KUŞBURNU ÇAYI NASIL YAPILIR?
5-6 adet kuşburnunu havanda hafif ezerek çatlatın. 3 su bardağı ılık temiz suyu cam bir kaseye alın. İçine havanda biraz ezdiğiniz kuşburnu tanelerini ekleyin ve 12 saat bekletin. Bekleme süresinin sonunda kuşburnu- su karışımı ocağa alın, ne kazar uzun kaynatırsanız içeriğindeki C vitamini o kadar azaldığından, demleme süresini de uzatmayın. Kuşburnunun vitaminlerinden faydalanabilmek için çayı hazırladıktan 5 dakika sonra tüketmeye özen gösterin.
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