Kuru kayısı tüketmek için 8 neden... İşte kuru kayısının faydaları
Günümüzden 5000 yıl önceye dayanan bir geçmişe sahip olan kayısının hem yaşı hem de kurusu şifa deposu. Yaz meyvesi olan kayısının kurutulmuş hali kışın buzluklarda saklanarak tüketilebiliyor. Sağlıklı ağız ve dişlerden parlak bir cilde kadar tüm vücut için yararlı bir besin olan kuru kayısının faydalarını derledik.
Kuru kayısı kilo verirken tatlı ihtiyacını en az kaloriyle geçiştirmek isteyenler için bir kurtarıcıdır. 100 gram kurutulmuş kayısı ortalama 250 kalori barındırıyor. Sadece yazın değil, yılın dört mevsimi tüketilebilen ve uzmanlar tarafından düzenli tüketilmesi önerilen kuru kayısı, faydalarıyla da adından söz ettiriyor.
Kuru kayısının faydaları neler?
Kuru kayısının başlıca faydaları arasında pek çok kişinin muzdarip olduğu bağırsak sorununa iyi gelmesi var.
Yüksek oranda lif içeren kuru kayısı uzun süre tokluk hissi verir ve diyet yaparken tok kalmaya yardımcı olur. Düşük kalorisi ile kilo aldırmaz ve diyet yaparken düzenli bir şekilde tüketilirse kilo vermeyi sağlar.
A vitamini yüksek oranda içeren kuru kayısı, görme, üreme ve sağlıklı bir cilt açısından önemlidir.
Kayısı yüksek potasyum içeriği sayesinde kalp koruyucu etkiye sahiptir. Kalp atış hızının düzenlenmesine yardımcı olur. İçeriğindeki potasyum kalp kaslarını besler.
Kayısı cildi nemlendirir, korur ve pürüzsüzleştirir. Bu neden kayısı kayığı önerilir.
Kan şekerini aniden yükseltmeyen kuru kayısının anne sütünü artırdığı bilinir.
Beta-karoten bakımından zengin olan kayısı bağışıklığı artırır ve soğuk algınlığı ve grip gibi sorunları önler.
Çalışmalara göre, kayısılar karaciğer hasarına karşı koruyabilir ve karaciğer yağlanması semptomlarını hafifletebilir. Farmakoloji Ana Bilim Dalı Dr. Öğretim Üyesi İsmet Yılmaz, deney hayvanları üzerinde yaptığı iki yıl süren araştırmada Malatya'da yetiştirilen gün kurusu kayısılı yemin, deneklerin karaciğerlerinin yenilenmesini olumlu etkilediğini tespit etti.
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