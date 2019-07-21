Kurkumin nedir?
Kurkumin, bilim dünyasında özel bir yeri olan zerdeçalın bileşenlerinden biridir. Kurkuminin inflamatuar hastalıklar olan sedef hastalığı ve romatoid artrit şiddetinde azalmaya neden olabileceğini gösteren çalışmalar bulunmaktadır. Kurkumin nedir?
Kurkumin, köri tozu üretiminde kullanılır. Hint safranına sarı rengini kurkumin verir. Son araştırmalarda Alzheimer'a iyi geldiği tespit edilmiştir. Hint safranının çok tüketildiği Hindistan'da yaşlılarda Alzheimer görülme oranı %1'dir.
Yapılan araştırmalar sonucunda köri baharatında bulunan kurkuminin yemek borusunda oluşan kanser hücrelerini öldürdüğü saptanmıştır. Ayrıca BKKAK'tan Dr. Lesley Walker, bu araştırmanın, zerdaçalda (hint safranı) bulunan doğal kimyasalların özafagus (yemek borusu) kanserinde yeni tedaviler için kullanılması olanağı sağlayacağını söylemiş, özafagus kanseri oranının 1970'lerden bu yana yarı yarıya arttığını belitmiştir. Walker bu durumun obezite, alkol tüketimi ve reflü hastalığındaki artıştan kaynaklanıyor olabileceğini bildirmiştir.
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