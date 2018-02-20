Kulaktan dolma bilgilerle diyet yapmayın!

Sağlıklı, formda bir vücuda sahip olmak her insanın dileği. Bu nedenle artık her yaşta insan diyet programlarına ilgi duyuyor. Özellikle ilkbaharın yaklaşmasıyla fazla kilolarını atmak isteyen bazı kişiler çareyi internet ortamında dolaşan kimi diyet programlarında arıyor. Ancak bilinçsiz yapılan bu diyetlerin de kendine göre riskleri var. Diyetisyen Çağatay Köşkeroğlu, öncelikli diyet yapmak isteyenlerin kulaktan dolma bilgilere dayanan diyetleri uygulamamaları gerektiğini belirterek şöyle konuştu:

“EN BÜYÜK YANLIŞ KALORİ MİKTARINI ANİDEN DÜŞÜRMEK”

“Kulaktan dolma bilgilerle diyet insanların yaptığı en büyük yanlış ise kilo vermek adına alınan kalori miktarını aniden düşürmeleridir. Birden düşürülen kalori sonrasında bireyler kilo vermeye başlayabilirler fakat daha sonrasında metabolizmaları yavaşlayacağından dolayı kilo vermeleri duracaktır. Unutulmaması ve dikkat edilmesi gereken durumlardan bir tanesi de zayıflamaya çalışırken, alınan kalori miktarının yavaş yavaş azaltılmasıdır. Bundan dolayı sağlıklı kilo vermek isteyenlerin mutlaka diyetisyenlere danışmaları gerekmektedir. Onun dışında ise sağlıklı bilinen besinleri fazla miktarda tüketmemeleri gerekmektedir. Mutlaka ara öğün yapmalarını öneririm. Ara öğünler önemli gibi görünmesede, tüketilmedikleri takdirde daha hızlı kilo vereceklerini düşünselerde, ara öğün ham metabolizmalarının hızlanmasında hem de kan şeker seviyelerinin dengelenmesinde yardımcı olacaktır” diye konuştu.

“DİYET HİÇBİR ŞEY YEMEMEK DEĞİLDİR”

Köşkeroğlu, diyet kelimesini duyunca insanların istedikleri hiçbir şeyi yiyemeyeceklerini düşündüklerini belirterek, “Bu düşünce tarzı da besinlere olan açlık hislerinin artmasına ve diyetlerini bozmalarına sebep olmaktadır. Öncelikle bu düşünce tarzının yanlış olduğunu, bütün besinleri tüketebileceklerini fakat miktarlarına dikkat etmeleri gerektiğini bilmelidirler” dedi.

“HASTALIKLARDAN KORUNMAK İÇİN DE DİYET YAPILMALI”

Köşkeroğlu, insanların sadece zayıflamak veya kilo almak için diyetisyenlere başvurmaması gerektiğini de kaydererek, “Yaşamın her anında hastalıklara karşı korunmak ve daha sağlıklı bir hayat geçirebilmek için beslenme desteği almaları gerekmektedir. Ancak insanlarımız sağlık sorunları yaşamaya başladığında veya artık eskisi gibi hareket kabiliyeti kalmadığında zorunluluk haline gelmiş oluyor” diye konuştu.