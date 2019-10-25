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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Sağlık
25.10.2019 - 22:47, Son Güncelleme:

Kulak tıkanıklığı nasıl geçer? İşte kulak tıkanması için alternatif yöntemler

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Kulak tıkanıklığı nasıl geçer? İşte kulak tıkanması için alternatif yöntemler

Gribal enfeksiyon, kulak enfeksiyonları ya da farklı nedenlerle ortaya çıkan kulak tıkanıklığı günlük yaşam kalitesini düşüren nitelikte bir problem. Kulaktaki dolgunluk hissi ile ortaya çıkan kulak tıkanıklığı sorunu, genellikle kış aylarında artan soğuk algınlığı ile beraber daha sık gözlemleniyor. Peki, kulak tıkanıklığı nasıl geçer? İşte, kulak tıkanıklığı için alternatif yöntemler ve merak edilenler.

"Kulak tıkanıklığı nasıl geçer?" sorusu internette en fazla merak edilen konular arasında yer almaya devam ediyor. Ciddi sağlık sorunlarının habercisi olduğu gibi genellikle kulak tıkanması hayat konforumuzu olumsuz şekilde etkileyen bir sorun olarak ortaya çıkıyor. Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Dr. Murat Arslanhan kulak tıkanıklığının geçiren yöntemleri şöyle şıraladı;

TIKANIKLIĞI GİDERMEK İÇİN 3 PRATİK YÖNTEM

Kulak temizliği konusunda bilinçsizce hareket etmek, tıkalı kulağı açmak yerine daha çok tıkanmasına hatta bu yanlış davranış nedeniyle tıkanan kulağın ciddi sorunlara maruz kalmasına neden olabilir diyerek kulağı herhangi bir zarar vermeden açmak için pratik önerilerde bulunuyor.

KULAK KEPÇESİNİ HAREKET ETTİRMEK: Eğer söz konusu olan dış kulak yoluna su kaçmasına bağlı bir tıkanıklık ise başı her iki yana doğru eğerek kulak kepçesini hareket ettirmek kulak tıkanıklığının düzelmesini sağlayabiliyor.

YUTKUNMAK, ESNEMEK: Östaki tüpü tıkanıklığı kulak tıkanıklığının en sık sebeplerinden biri. Esnemek, sakız çiğnemek ve yutkunmak gibi hareketler östakinin açılıp kapanmasını sağlayarak kulak tıkanıklığını düzeltebiliyor.

SICAK DUŞ VE BUHAR SOLUMAK: Sıcak duş ve buhar solumak, burun ile genizdeki mukusu incelterek akışkanlığını artırarak geniz ve burnun açılmasını sağlıyor. Östaki tıkanıklığını da giderebileceğinden kulak tıkanıklığının ortadan kalkmasına yardımcı oluyor.

TEDAVİ NASIL UYGULANIR?

Kulak tıkanıklığı tedavisine altta yatan nedene bağlı olarak yön veriyor. Kulak tıkanıklığı eğer kulak kiri ve dış kulaktaki yabancı cisim gibi nedenlerden meydana gelmişse, doktor tarafından bu oluşumun dışarı çıkartılması çözüm sağlayacaktır. Dış veya orta kulak enfeksiyonunda ise öncelikle ilaç tedavisine başvurulur. Üst solunum yolları enfeksiyonu ile sinüzit gibi enfeksiyonlara bağlı tıkanmalarda yakınmaları gideren ve özellikle burnu açmaya yönelik ilaç tedavileri, gerekliyse antibiyotik tedavisi verilir. Seröz otit sorunu (Orta kulakta sıvı toplanması) burun açıcı spreyler veya ilaçlara rağmen düzelmezse kulak zarındaki sıvı boşaltılır. Bazı kronik durumlarda uzun süreli çözüm için kulak zarına tüp de takılabilir. Kulak tıkanıklığının nedeni ani işitme kaybı ise anti viral ilaçlar ve kortizon tedavisine başvurulur. Cerrahi tedavi ise kitle ya da geniz eti nedeniyle gelişen kulak tıkanıklıklarında seçenek olarak gündeme gelebilir.

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