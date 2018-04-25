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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Sağlık
25.04.2018 - 12:35, Son Güncelleme:

Kramplar neden olur, nasıl geçer?

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Kramplar neden olur, nasıl geçer?

Çok yaygın olan kramplar zararsız olarak görülse de bazı hastalıkların veya vücuttaki bazı eksiklerin habercisi olabiliyor. Peki özellikle yaz aylarında ve hamilelerde görülen kramplar neden olur, nasıl geçer? İşte detaylar!

 

Yetişkinlerde % 60'a varan oranlarda, ağrılı bir spazm, sıkma ya da bükülme gibi bacak krampları görülür. Yapılan bir araştırmaya göre, garip bir şekilde, bu kramplar daha sıcak aylarda daha sık görülür. Bacak krampları, sıklıkla geceleri meydana gelir ve gebelerde sık görülebilir. Kramplar tipik olarak sadece kısa bir süre için meydana gelir, ancak çok rahatsız edici olabilirler. Peki kramplar neden olur, nasıl geçer?

Pek çok sağlık probleminde olduğu gibi beslenme kas liflerinin büyümesinde onarılmasında rol oynar. Kas krampları, genellikle sodyum, kalsiyum, magnezyum ve potasyum eksikliği nedeniyle yaşanıyor. Bu minerallerin hepsi sinirler arası iletimin sağlanması için çok önemli rol oynuyorlar. Ayrıca uzun süre hareketsiz kalmak (oturmak, uzanmak , uyumak) kramplara neden olabilir. Krampların spor aktiviteleri sırasında daha fazla yaşanıyor olmasının sebebiyse, vücudun tuz kaybı. Vücut yoğun aktivite esnasındayken tuz kaybediyor ve eğer gereken tuz miktarı kendisine sağlanmıyorsa kaslara iletilen sinyallerde sorun oluşmaya başlıyor.

KRAMPLAR NASIL GEÇER?

* Krampların tekrarlandığı kaslara gece yatmadan evvel sıcak uygulaması yapmayı deneyin. Bu uygulamalar kramp olasılığını azaltır: Bunun için termofor, ıslak sıcak havlu, sıcak su şişeleri ya da sıcak taşlardan yararlanabilirsiniz. Aman dikkat edin, cildinizi yakmayın!
* Yeteri kadar su içmeye özen gösterin. Asla susuz kalmayın. Özellikle kalsiyum ve magnezyum miktarı yüksek mineral zengini doğal sular tüketmeye çalışın.
* Yatmadan önce bacak kaslarınızı gevşetici hareketler yapmayı deneyin. Masaj ve ovma hareketlerinin önleyici gücünden yararlanın.
* Magnezyum ve potasyum desteği kas kramplarını önler ve azaltır.
* B1 Vitamini kramp problemini hafifletebilir.
* Üzüm çekirdeği ekstrelerinin ayak kramplarına iyi geldiği düşünülüyor.
* E vitamini bacak kramplarını rahatlatır.

 

 

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