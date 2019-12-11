Kramp neden girer, Kramp nasıl geçer, ayağa kramp girmesi nasıl geçer?

Kramp neden girer sorusu birçok kişi tarafından sorgulanan ve merak edilen konular arasında yer almaya başladı. Yetişkinlerde daha çok bacak bölgesinde baskın olan kramp girmesinin nedeni ve nasıl geçeceği merak ediliyor. Peki, kramp neden girer? Kramp nasıl geçer?

Yetişkinlerde % 60'a varan oranlarda, ağrılı bir spazm, sıkma ya da bükülme gibi bacak krampları görülür. Yapılan bir araştırmaya göre, garip bir şekilde, bu kramplar daha sıcak aylarda daha sık görülür. Bacak krampları, sıklıkla geceleri meydana gelir ve gebelerde sık görülebilir. Kramplar tipik olarak sadece kısa bir süre için meydana gelir, ancak çok rahatsız edici olabilirler.

Pek çok sağlık probleminde olduğu gibi beslenme kas liflerinin büyümesinde onarılmasında rol oynar. Kas krampları, genellikle sodyum, kalsiyum, magnezyum ve potasyum eksikliği nedeniyle yaşanıyor. Bu minerallerin hepsi sinirler arası iletimin sağlanması için çok önemli rol oynuyorlar. Ayrıca uzun süre hareketsiz kalmak (oturmak, uzanmak , uyumak) kramplara neden olabilir. Krampların spor aktiviteleri sırasında daha fazla yaşanıyor olmasının sebebiyse, vücudun tuz kaybı. Vücut yoğun aktivite esnasındayken tuz kaybediyor ve eğer gereken tuz miktarı kendisine sağlanmıyorsa kaslara iletilen sinyallerde sorun oluşmaya başlıyor.

Kramp neden girer?

Kramp neden olur sorusu, sık sık kas spazmı problemi ile karşı karşıya kalan kişilerin en çok merak ettiği sorudur. Birçok sağlık probleminde olduğu gibi beslenme bozuklukları da krampların oluşumunda oldukça etkilidir. Potasyum, magnezyum, kalsiyum ve sodyum gibi mineraller kas hücrelerindeki sinirler arasındaki iletişimde önemli rol oynar. Bu minerallerin vücuttaki eksiklikleri kaslarda kasılma ve gevşeme bozukluklarına yol açar. Aynı zamanda uzun süre oturma, yatma ve uzanma sonucu hareketsiz kalma kramp nedenleri arasındadır. Kramplar özellikle spor aktiviteleri sırasında oluşur. Egzersiz esnasında solunum ve terleme ile yüksek oranda su ve tuz kaybı yaşanır. Vücudun ihtiyaç duyduğu tuz miktarı sağlanmazsa kaslarda sinyal iletiminde sorunlar yaşanır. Aşırı elektrolit ve sıvı kaybı kramp oluşumuna neden olur. Bunlara ek olarak:

Sıvı ve elektrolit kaybı

Sinir uçları ve kas liflerinin uyarılmasını arttıran kalsiyum ve magnezyum düşüklüğü

Aşırı ishal ve kusma, hemodiyaliz ve beslenme bozuklukları nedeniyle serum elektrolit seviyesinde azalma

D, B6, B5 ve B1 vitamini yetersizliği

Alkol kullanımı, dolaşım bozuklukları ve şeker hastalığı gibi rahatsızlıklar da kramp oluşumuna neden olabilir.

KRAMPLAR NASIL GEÇER?

* Krampların tekrarlandığı kaslara gece yatmadan evvel sıcak uygulaması yapmayı deneyin. Bu uygulamalar kramp olasılığını azaltır: Bunun için termofor, ıslak sıcak havlu, sıcak su şişeleri ya da sıcak taşlardan yararlanabilirsiniz. Aman dikkat edin, cildinizi yakmayın!

* Yeteri kadar su içmeye özen gösterin. Asla susuz kalmayın. Özellikle kalsiyum ve magnezyum miktarı yüksek mineral zengini doğal sular tüketmeye çalışın.

* Yatmadan önce bacak kaslarınızı gevşetici hareketler yapmayı deneyin. Masaj ve ovma hareketlerinin önleyici gücünden yararlanın.

* Magnezyum ve potasyum desteği kas kramplarını önler ve azaltır.

* B1 Vitamini kramp problemini hafifletebilir.

* Üzüm çekirdeği ekstrelerinin ayak kramplarına iyi geldiği düşünülüyor.

* E vitamini bacak kramplarını rahatlatır.





