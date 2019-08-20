Kolposkopi nedir ve nasıl yapılır?

Kolposkopi rahim ağzı, vagen veya vulvanın yakından muayenesini sağlar. Kolposkop denilen ışıklı alet rahim ağzının görüntüsünü büyütür, böylece daha iyi muayenesini ve görülebilmesini sağlar. Bu sayede rahim ağzı kanseri için erken teşhis mümkün olabilir.

Etlik Zübeyde Hanım Kadın Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden alınan bilgilere göre Kolposkopi şu şekilde yapılmaktadır;

"Kolposkopinin başlangıcında muayene olduğunuz gibi kadın-doğum masasına sırt üstü yatacaksınız. Muayene sırasında uygulanan metal alet vageninize yerleştirilerek rahim ağzınızın rahat görülmesi sağlanacak. Tuzlu su ile rahim ağzı ve vagendeki akıntılar giderildikten sonra, özel bir sıvı ile rahim ağzınız ıslatılacak. Eğer sorunlu bir doku, hücre varsa bu sıvı etkisi ile beyaz renge dönecektir. Bu sayede doktorunuz beyaz bölgeleri daha ayrıntılı inceler, gerekirse bu bölgelerden biyopsi (parça) alır. Alınan parça konunun uzmanı (patolog) tarafından incelenir.

Bu işlem genellikle 20-30 dakika sürer."

KOLPOSKOPİ NEDEN YAPILIR?

Kolposkopi, anormal hücresel değişikliklerin varsa nedenini ortaya koymak için yapılır. Bu tetkik sayesinde rahim ağzının kanserleri çok erken evrede yakalanabilir.

KOLPOSKOPİ AĞRI YAPAR MI?

Eğer doktorunuz biyopsi örneği alırsa, doku alınması sırasında hafif kramp ve ağrı hissedebilirsiniz. Bu işlem sırasında kendinizi mümkün olduğunca kasmamanız, yavaş ve derin nefes alıp vermeniz yardımcı olabilir.

KOLPOSKOPİ ÖNCESİNDE NELERE DİKKAT EDİLMELİDİR?

İşlem öncesi idrar torbanızı ve barsaklarınızı boşaltırsanız daha rahat olabilirsiniz. Randevunuzdan 24 saat öncesinde duş almayınız, vajinal ilaçlar veya tampon uygulamayınız, cinsel ilişkide bulunmayınız.

BU İŞLEM ÇOCUK SAHİBİ OLMAYI ETKİLER Mİ?

Hayır. Eğer doktorunuz doku örneği alırsa, bu doku örneği çok küçük olacaktır ve çocuk sahibi olmanızı engellemez. Fakat gebeyseniz veya olma ihtimaliniz varsa bu durumunuzu doktorunuza bildiriniz. Bu bilgi doktorunuzun size yaklaşımını değiştirecektir.

KOLPOSKOPİDEN SONRA KANAMA OLUR MU?

Kolposkopi sonrası koyu renkli vajinal akıntınız ve en az iki gün lekelenme kanamanız olabilir.

İŞLEM SONRASI TAMPON KULLANILABİLİR Mİ?

Hayır. İşlem sonrası en az bir hafta veya doktorunuz bildirene kadar tampon kullanmayınız veya vajene hiçbir şey koymayınız. En az bir hafta cinsel ilişkide bulunmayınız.

Kolposkopi sonrası aşağıdaki problemlerden herhangi biri ile karşılaşırsanız hemen doktorunuzu arayınız:

- Aşırı vajinal kanama

- Alt karın ağrısı

- Ateş, titreme veya kötü kokulu vajinal akıntı