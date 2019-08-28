Kolesterol nedir? Kolesterol yüksekliği neden olur?
Kolesterol düzeyinin yüksek olması, kalp krizi ve inme için çok önemli bir risk faktörüdür. Sağlık açısından kan kolesterol düzeyinin normal sınırlar içinde tutulması gerekir. Ancak bazı durumlarda bu denge sağlanamayabilir. Peki, kolesterol nedir? Kolesterol yüksekliği neden olur?
İnsan vücudunda karaciğer vasıtasıyla hücrelerde ve hücre içi yapıların bileşiminde rol alan, vücut fonksiyonlarında ve hormonlarda önemli bir yeri olan yapı taşı kolesteroldür. Kolesterol olmadığında sinir sistemi, sindirim sistemi ve cinsel işlevler negatif yönde etkilenmektedir. Çocukların gelişme dönemi beslenmelerinde kolesterol bakımından zengin gıdaların tüketilmesi ayrıca önemlidir. Yüksek kolesterol; diyet, egzersiz ve gerektiğinde ilaç kullanımı ile kontrol altına alınabilecek bir sorundur. Sağlıklı bir yaşam için kolesterol seviyesinin kabul edilebilir sınırlarda tutulması çok önemlidir.
Kandaki total kolesterolün seviyesinin normal olup olmadığına karar verilirken göz önünde bulundurulması gereken şeyler vardır. Bunlar LDL kolesterol, HDL kolesterol, Trigliserid Kolesterol, yaş, cinsiyet ve hastada genetik bir yatkınlığın olup olmadığıdır. Yetişkinlerde ölçülen total kolesterol, HDL-K, KDL-K ve trigliseridin sınırı aşağıdaki gibi belirtilmiştir.
Total Kolesterol; 200 mg-dl den düşük ise normal değerindedir. 200 ve 240 arasındaysa sınır olarak kabul edilir ve 240 üzeri artık müdahale gerektirir.
LDL Kolesterol; 130 mg-dl den düşük ise normal değerindedir ve 130 ve 160 sınır sayılmaktadır yine 160 üzerinde bir değer ortaya çıkarsa yüksek LDL seviyesi olarak kabul edilir.
Trigliserid: ;150 mg-dl altındaki değerler normal değerler olarak kabul edilir. 150 ve 200 arası sınır değerlerdir ama 200-500 değerleri artık kolesterolde yükselmenin olduğunu göstermektedir. Ve bu sınırların üzerindeki değerler artık müdahale isteyen değerlerdir.
Kolesterol yüksekliğinin nedenleri
• Kalıtım
• Kilo
• Hareketsiz yaşam tarzı
• Yaş ve cinsiyet
• Alkol kullanımı
• Stres
• Sigara
• sağlıksız beslenme
• Yanlış beslenme
• Tiroid bezinin yetersiz çalışması,
• Karaciğer hastalıkları,
• Böbrek hastalıkları,
• Şeker hastalığı ve bazı ilaçlardır.
• Sigara içenler yüksek kolesterol seviyeleri açısından risk grubundadırlar.
• Sigara içenlerin damar duvarlarının yüzeylerinde düzensizlikler oluşur ve bu düzensiz yüzey daha çok yağ tutulumuna sebep olur.
• Sigara içenlerde HDL kolesterol miktarları yaklaşık olarak %15 bazalmaktadır.
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