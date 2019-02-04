Kolera nedir? Kolera hastalığının tedavisi var mı?

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Sağlık HaberleriKolera nedir? Kolera hastalığının tedavisi var mı?
GeriSağlık Kolera nedir? Kolera hastalığının tedavisi var mı?
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Sağlık
04.02.2019 - 18:21, Son Güncelleme:

Kolera nedir? Kolera hastalığının tedavisi var mı?

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Kolera nedir? Kolera hastalığının tedavisi var mı?

Kolera nedir sorusunun yanıtı birçok vatandaş tarafından sorgulanan hastalıklar arasında yer almaya başladı. 1883 yılında Mısır'da yaşanan bir salgında keşfedilen kolera hastalığı her yıl binlerce ölüme neden oluyor. Peki, kolera nedir? Kolera hastalığının tedavisi var mı?

Kolera, akut epidemik bir enfeksiyon hastalığıdır. Vibrio kolera (V. kolera) bakterisinden kaynaklanır. Sulu ishal, aşırı sıvı ve elektrolit kaybına neden olan şiddetli dehidratasyon ile karakterizedir. Bakterinin salgıladığı toksin nedeniyle bağırsaklar hızla su kaybeder, saatler içinde aşırı miktarda su kaybı ortaya çıkar, hasta ishal başlamadan önce su kaybına bağlı olarak fenalaşır, halsizlik yorgunluk, bitkinlik arkasından şiddetli ishal başlar. Çok kısa sürede ince bağırsaklardan litrelerce su dışarı atılır. Su kaybı o kadar hızlıdır ki günde 20 - 30 litreden fazla su kaybedilebilir.

KOLERA BELİRTİLERİ

Sadece 20 kolera enfeksiyonunun yaklaşık 1’i şiddetlidir ve enfekte olmuş kişilerin yüksek bir yüzdesi hiçbir semptom göstermez. Semptomlar ortaya çıkarsa, maruziyetten 12 saat ile 5 gün sonra görülmeye başlar. Hafif veya asemptomatik olanla şiddetli arasında değişir.

Koleranın en önemli belirtisi şiddetli ishal ve kusmadır. Diğer belirtiler ise:

Hastada morarma, karnın içe dönük hali, gözlerin içe çökmesi
Karın ağrısı ve şişlik
Ağızda kuruluk ve ses kısıklığı
Nabzın çok hızlı atması
Solunum yetersizliği
Bitkinlik ve inleme
Tansiyon düşüklüğü

KOLERA NEDENLERİ

Kolera, sadece insanlarda görülme ihtimali olan bir hastalıktır. Kolera bakterileri, insan vücuduna çoğu zaman insan atıklarıyla kirlenmiş yiyecek veya suyla girer. Kirlenmiş su kaynakları ile çok az temizlenmiş sebzeler, başka bir enfeksiyon kaynağıdır. Ayrıca çiğ veya tamamen pişirilmemiş istiridye veya yengeç gibi deniz mahsullerini tüketmek bir başka nedendir.

KOLERA NASIL BULAŞIR?

Hastalık mikrop ile kirlenmiş su ve gıdaların yenmesi ile bulaşır. Kalabalık ve sanitasyonun bozuk olduğu ortamlar, hijyenik kuralların uygulanamadığı durumlar, temiz su ve kanalizasyonun bozuk olduğu yerlerde salgınlar yapar.

KOLERADA RİSK FAKTÖRLERİ

Hastalık özellikle 2 – 5 yaş çocuklarda daha sık görülür ayrıca,

Temiz içme sularının olmaması,
Hijyen ve sanitasyon kurallarının bozuk olması,
Kişisel temizliğe özen gösterememek,
Kalabalık kamp ve sığınma ortamlarında yaşamak( mülteci kampları vb.),
Kolera mikrobu ile kirlenmiş gıda ve suları tüketmek,
Gıdaları temizlemeden – pişirmeden yemek yada yemek zorunda kalmak,
Çiğ yada az pişmiş deniz ürünleri tüketmek,
Kan gurubunun O olması,
İmmün sistemin zayıf olması,
Mide asidini azaltan ilaçlar kullanmak kolera riskini arttıran faktörlerdir.

KOLERA TEDAVİSİ

Kolera tedavisinin temeli kaybedilen sıvı ve elektrolitlerin yerine konmasıdır. Ciddi vakalarda sıvı kayıpları ölümcüldür ve çok hızlı müdahale gerekir. Kayıpları karşılamak için birkaç tane damaryolu açık olmalı hastanın şuuru açık ise ağızdan da sıvı almalıdır.

Kolera tedavisinde antibiyotik hastalığın süresini kısaltır. Antibiyotik ile dramatik iyileşme beklenmemelidir. Hastalık mikrobun ürettiği zehire bağlı olduğundan önceden etkilenmiş bağırsak dokusu antibiyotik ile düzelmez. Antibiyotik yeni zehir üretimin durdurmaya çalışır. Ayrıca salgınlarda koleraya karşı hassas olan kişilerin de antibiyotik ile korunması mümkündür, bu amaçla 2 – 5 yaş arası çocuklar, hamileler ve yaşlılar antibiyotik ile korunmaya çalışılır.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Ünlü oyuncunun acı günü

Bu fotoğraftan 6 başrol çıktı

'Bebelerimi öpemiyorum'

Ahlaksız teklifi canlı yayında anlattı: 'Para hiç sorun değil!'