UNICEF'un paylaştığı bilgilere göre, 2019'un başından bu yana Yemen'de kolera vakalarının hızlı bir şekilde arttığı kaydedildi. Son yapılan açıklamada ise kolera salgını nedeniyle Yemen'de 190 kişi hayatını kaybetti. Kolera enfeksiyonlarının çoğu hafif seyreder. Hastalarda hiçbir semptom olmayabilir veya yalnızca hafif bir ishal olabilir. Karın ağrısı, bulantı, kusma, bol ve sık, pirinç suyu görünümünde dışkılama, su mineral ve tuz kaybına bağlı olarak susuzluk hissi, kas krampları görülebilmektedir. Kolera'nın her geçen gün artması ve yaşamı tehdit eden bir hal almasıyla birlikte, internet kullanıcıları da hastalık hakkında araştırma yapmaya devam ediyor. İşte, 'Kolera hastalığı nedir? Kolera nasıl anlaşılır?' soruları ile ilgili detaylar...

KOLERA HASTALIĞI NEDİR?

Kolera,Vibrio cholerae isimli bakterinin neden olduğu bağırsak enfeksiyonuna bağlı olan, akut ve şiddetli ishal ile seyreden bir hastalıktır. Kolera, kalabalık ortamlarda yaşayan savaş, yoksulluk ve doğal afetlerden etkilenen topluluklarda kolayca yayılıp ölümlere yol açabilmektedir.

HASTALIK NASIL BULAŞIR?

Koleranın direk temas ile (örn. tokalaşma, dokunma ya da hasta bir kişiye tedavi ederken) insandan insan geçişi gözlenmemiştir. Kuluçka süresi, birkaç saatten, beş güne kadar uzayabilir ancak genellikle 2-3 gündür. Dışkıda Kolera etkeni bulunduğu sürece bulaşıcılık devam eder. Genellikle iyileştikten sonra birkaç gün sonraya kadar dışkıda etken görülse de bazen taşıyıcılık aylarca sürebilir. Etkin antibiyotikler bulaşıcılık süresini kısaltır.

KOLERADAN KORUNMANIN YOLLARI

Koleradan tam koruyan bir aşı bulunmamaktadır. Temiz suya sahip olmak sağlık için temel gerekliliktir. Kolera enfeksiyonlarının asıl kaynağı kirli sulardır. Bu nedenle içme suyu kadar, yiyecek hazırlamada ve banyo yapmada kullanılan sularında temiz olması önem taşımaktadır.

İçme ve kullanma suyu olarak klorlanmış şebeke suyu tercih edilmeli, kaynağı bilinmeyen ve klorlanmamış suları tüketmemeli, ancak zorunlu durumlarda 10 dakika kaynattıktan sonra kullanılmalıdır.

-Kişisel hijyen kurallarına uyulmalı ve eller yemekten önce ve sonra, tuvaletten önce ve sonra, yemek hazırlamadan önce ve sonra, bebeklerin altını değiştirmeden önce ve sonra, bebekleri beslemeden önce ve sonra mutlaka bol temiz su ve sabunla yıkanmalıdır.

-Toplu yaşam alanlarında tuvalet temizliği ve hijyeni, kapı kolları ve musluk temizliği çamaşır suyu ile sulandırılmış su kullanarak yapılmalıdır.

-Kolera bulunan bölgelere seyahat edecek kişiler kaynağını bilmedikleri su ve açıkta satılan gıdaları tüketmemeye özen göstermelidir.

-Kolera olan bölgede özellikle çiğ deniz ürünlerinin yenmemesi gerekir. Deniz ürünlerinin ve yemeklerin en az 70 derecede pişirilmesi gereklidir.

-Kolera hastasının dışkısı, kusmuğu ile kirlenen yüzeyler ve hastaların kullandığı eşyalar dezenfekte edilmelidir.

-Karasinek gibi hastalığın yayılmasında önemli rol oynayan vektör ve haşerelerle mücadele edilmelidir.

KOLERA KİMLERDE GÖRÜLÜR

Kolera en çok,sık el yıkamayan, kişisel temizlik kurallarına dikkat etmeyen ve güvenli içme suyu tüketimi olmayan kişi ya da toplumlarda kendisini gösterir. Hastaların Kolera belirtileri göstermeleri durumunda özellikle çocuk, yaşlı ve hamilelerin sağlık kuruluşuna başvurmaları gerekmektedir.