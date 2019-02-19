Dünya Sağlık Örgütü’nün (WHO) son raporu sonrasında aşı takvimi bir kez daha gündeme geldi. Rapora göre, aşı reddi nedeniyle kızamık vakaları ciddi oranda arttı. Döküntülü bir hastalık olan kızamık, aşılama programının yetersiz olduğunda ölümlere dahi neden olabiliyor. Bu nedenle ciddi komplikasyonları olan kızamığın aşısının mutlaka yaptırılması gerekir. Peki, kızamık aşısı ne zaman yapılır? İşte aşı takvimi



KIZAMIK

Kızamık veya Rubeola, özel bir virüsle (morbilli) meydana gelen, bulaşıcı bir çocukluk hastalığı.Ağız, burun ve boğaza yerleşerek, çocukluk çağı hastalığı kızamığa neden olur. Ateş ve döküntü yapar.



Kızamık aşısı: Kızamık enfeksiyonuna karşı bağışıklık sağlar. Kızamıkçık ve kabakulak virüsleriyle aynı enjektörde yapılan 3'lü bir aşıdır. Kas içine veya cilt altına uygulanabilir. 1 yaşında ve ilköğretim 1. Sınıfta yapılmaktadır.



SUÇİÇEĞİ



Suçiçeği (varisella), varicella zoster virüsünün (VZV) sebep olduğu, vücutta kaşıntılı, kırmızı döküntüler, yorgunluk ve ateş ile kendini gösteren bulaşıcı bir hastalık türüdür. Suçiçeği döküntüleri ilk olarak gövde ve yüzde ortaya çıkar. Hastalık, çoğunlukta çocuk yaştaki kişilerde görülür.



Su Çiçeği aşısı: Bir yaşında MMR (kızamık- kızamıkçık-kabakulak) aşısı ile aynı anda veya ondan bir ay sonra cilt altına uygulanan bir aşıdır. 5-6 yaşlarında ikinci bir pekiştirme dozu gerekir.

PNÖMOKOK



Pnömokok, vücudun farklı bölgelerinde ciddi enfeksiyon hastalıklarına neden olan bir bakteri türüdür. Latince adı; Streptococcus pneumoniae şeklindedir. Dünyada her 30 saniyede bir çocuk, pnömokok mikrobunun yol açtığı hastalıklar nedeniyle yaşamını yitirmektedir.



Pnümokok aşısı: Pnümokok bakterisinin neden olduğu, zatürre, menenjit, zatürre, menenjit, orta kulak iltihabı ve bakteriyemi denen hastalığa karşı bağışıklık sağlar. 2-4-6 ve 12. Aylarda kas içinde uygulanır.



HEPATİT B

Hepatit B virüsü, halk arasında sarılık olarak bilinen Hepatite yani "karaciğer iltihaplanması"na neden olan bir virüstür. "HBV" olarak kısaltılmaktadır. HBV; 40-45 nm boyutlarında olan bir virüstür. Genetik materyali çift DNA içerir. Virüs oldukça bulaşıcıdır.



Hepatit B aşısı: Hepatit B enfeksiyonuna karşı bağışıklık sağlar. Doğuma, 1. Ayda ve 6. Ayda olmak üzere 3 doz şeklinde kas içine uygulanır.



Karma (DBT – Çocuk felci)

Difteri, boğmaca, tetanoz aşısı (DBT) bu hastalıklara karşı korur. 2 aylık, 4 aylık, 6 aylık 18 aylık ve 4-6 yaş arasındaki çocuklara uygulanır. Diğer aşılarla aynı anda uygulanır. 7 yaş ve üzerindeki çocuklara boğmaca aşısız yapılmaz.

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