Kişniş nedir? Kişniş otunun faydaları neler?
Halk arasında ‘aş otu’ olarak da bilinen kişniş çok duyulan ancak kullanımı pek fazla bilinmeyen bir baharat. Ülkemizde en çok Konya, Burdur ve Isparta taraflarında yetiştirilen kişniş, et yemeklerinde ve zeytinyağlılara çok yakışır. Peki, kişniş başka nasıl kullanılır, kişniş otunun faydaları neler?
Kişniş, kinzi ya da aşotu, maydanozgiller familyasından, yaprakları maydanozu andıran, 20-60 santimetre yüksekliğinde, tüysüz, bir yıllık ve otsu bir bitkidir. Bu bitkinin baharat olarak kullanılan kurutulmuş meyvesi veya tohumuna da kişniş adı verilir. Kişniş sözcüğü Türkçeye Farsça'dan geçmiştir.
KİŞNİŞ NASIL KULLANILIR?
Baharatı kişniş bitkisinin küre biçimli sarımsı yeşilden, açık kahverengine kadar değişen renklerdeki meyvelerinin kurutulması ya da öğütülmesiyle elde edilir. Ayrıca bitkinin taze yaprakları salatalarda ve kökleri de baharat olarak kullanılır. Ferahlatıcı hoş bir kokusu, tatlımsı baharlı ve meyvemsi bir lezzeti vardır. Et yemeklerinde ve zeytinyağlı dolmalara çeşni katmak için kullanılan yaprakları, yakıcı bir tat verir.
"Buhur şekeri" olarak da adlandırılan renkli şekerle kaplanmış kişniş tohumu düğünlerde misafirlere ikram edilir.
KİŞNİŞ OTU FAYDALARI
Kişniş bitkisel besinler ve vitaminler ile doludur. Bu besinler ve minareller bağışıklık sistemini güçlendirmek için harika bir etkendir. Sahip olduğu antibakteriyel ve antifungal özellikler nedeniyle de vücudu enfeksiyonlara karşı koruyucu etkiye sahiptir.
Antioksidan bakımından oldukça zengin olan kişniş, barındığı A vitaminiyle göz sağlığı açışından da çok faydalıdır. Uzun çalışma saatleri, bilgisayara uzun süre bakma gibi sorunlar gözlerde yorgunluğa sebep olur. Bu gibi durumlarda vitamin ve mineraller açısından zengin olan kişniş göz sağlığımızı korur, yorgunluğunu alır. Her gün düzenli olarak yemeklere eklenen kişniş göz sağlığına iyi bir destek verir.
Kişnişin sahip olduğu citronelol isimli bileşeni antiseptik olarak hizmet verir. Ayrıca kişniş, ağızda oluşan ülser ve yaraların durumunun kötüleşmesini engellemeye yardımcı antimikrobiyal etkiler göstermektedir.
Zengin bir kalsiyum kaynağı olan kişniş, kemiklerinin bütünlüğünü korumak isteyenler için en doğru seçeneklerden biridir. Kişnişte bulunan kalsiyum ve diğer önemli mineraller kemik erimesinin önüne geçer.
Kişnişin sahip olduğu linoleik asit, oleik asit, palmitik asit, stearik asit ve C vitamini gibi maddeler kandaki kolesterol seviyelerinin azalmasında oldukça etki gösterir. Kalp krizi ve felçlere neden olabilecek ciddi rahatsızlıkların oluşma riskini en aza indirir.
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