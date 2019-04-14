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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Sağlık
14.04.2019 - 22:11, Son Güncelleme:

Kırım Kongo Kanamalı Ateş (KKKA) hastalığı nedir?

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Kırım Kongo Kanamalı Ateş (KKKA) hastalığı nedir?

Halk arasında bilinen adıyla kene ısırması olan Kırım Kongo Kanamalı Ateş( (KKKA) hastalığı Türkiye'de özellikle kırsal kesimlerde kentlere oranla daha fazla görülüyor. KKK, keneler yoluyla insana bulaşarak ateş, halsizlik, iştahsızlık, kas ağrısı, baş ağrısı, bulantı, kusma, ishal ve ağır vakalarda kanama gibi bulgular ile kendisini gösterebiliyor. Peki, tedavi edilmediği takdirde hayati risk oluşturan Kırım Kongo Kanamalı Ateş hastalığı nedir? KKKA nasıl tedavi edilir?

Kırım-Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA), keneler tarafından taşınan Bunyaviridae ailesine bağlı Nairovirüs grubuna ait bir virüsle oluşan ateş, halsizlik, iştahsızlık, kas ağrısı, baş ağrısı, bulantı, kusma, ishal ve ağır vakalarda kanama gibi bulgular ile seyrederek ölümlere neden olabilen zoonotik (hayvanlardan insanlara bulaşan) karakterli bir enfeksiyon hastalığıdır. İşte, Kırım Kongo Kanamalı Ateş ile ilgili merak edilenler ve hastalığın tedavi yöntemleri ile ilgili bazı detaylar...

KKKA HASTALIĞI NASIL BULAŞIR?

*Virüsü taşıyan özellikle Hyalomma türüne ait kenelerin insan vücuduna tutunması,

*Virüsü taşıyan kenelerin çıplak el ile ezilmesi,

*KKKA virüsünü taşıyan hayvanların kan, doku ve diğer vücut sıvıları ile temas edilmesi,

*KKKA hastalarının kan ve diğer vücut sıvıları ile temas edilmesi ile bulaşır.

NASIL TEDAVİ EDİLİR?

Destek tedavisi, tedavinin temelini oluşturur. Bunun yanında hastanın sıvı-elektrolitlerinin ve kan değerlerinin izlenmesi gerekmektedir.

İNSANDAN İNSANA BULAŞIR MI?

Hastalığa yakalanan kişilerin kan, vücut sıvıları ve çıkartıları ile hastalık bulaşabilir. Bu nedenle hasta ile temas eden kişiler gerekli korunma önlemlerini (eldiven, önlük, maske v.b.) almalıdır. Kan ve vücut sıvıları ile korunmasız temastan kaçınılmalıdır. Bu şekilde bir temasın olması durumunda, temaslının en az 14 gün süreyle ateş ve diğer belirtiler yönünden takip edilmesi gerekmektedir.

KKKA AŞISI VAR MI?

Daha önce Bulgaristan’da aşı geliştirildiği ve etkili olduğuna dair bildirimler var ise de, bugün için modern anlamda insanlarda kullanılan bir aşı yoktur. Ancak aşı geliştirme çalışmaları Bakanlığımızın desteği ile ülkemizde devam etmektedir.

KİMLER RİSK GRUBUNDA

*Hastalığın görüldüğü bölgelerde yaşayan tarım ve hayvancılık ile uğraşan çiftçi ve çobanlar,

*Kasaplar ve mezbaha çalışanları,

*Veteriner hekimler,

*Askerler,

*Korunmasız olarak kamp ve piknik yapanlar,

*KKKA hastaları ile temas eden sağlık personeli,

*Laboratuvar çalışanları

*Hasta yakınları risk altındadır.

 

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