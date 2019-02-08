Kireçlenme nedir?
Uzmanlar, günümüz şartlarında ortalama insan ömrünün uzaması, ortalama vücut ağırlığının artması, insanların daha uzun süreli ve daha yorucu işlerde çalışması gibi nedenlerle kireçlenme görülme sıklığının arttığını ifade ediyor. Peki, kireçlenme nedir?
İleri yaşlarda, eklemlerde tekrarlayan mekanik zorlanmalarla meydana gelen kireçlenme, eklem kıkırdaklarındaki parlak ve pürüzsüz yapının deforme olması, işlevselliğinde oluşan bozulma şeklinde açıklanabilir.
İlerleyen yaşla birlikte, eklemlere binen baskının oluşturduğu deformasyonlar, eklem içi kırıklar, yaralanmalar ve geçirilen iltihaplar kireçlenmenin başlıca nedenleri arasında gelir. En önemli özelliği, eklem yüzeyinde kalsiyum tuzlarının birikmesidir.
Genel olarak 45 yaşından sonra başlayıp, hareketsizlik, şişmanlık, kalıtım, spor yaralanmaları, doğuştan gelen bazı eklem hastalıkları ve bazı meslekler, kireçlenmenin nedenleri arasında yer alır.
Kireçlenmelerde kıkırdakla beraber minisküslerde yırtıklar, kemiksi doku çıkıntıları ve ağrı başlangıçları etmendir. Gelişme sürecini izleyen dönemde eklem hareketleri kısıtlanır. Eklemi güçlendiren bağların kalınlaşması sonucu şişkinlik yaratan eklemi muhafaza etme amaçlı kasılmalar yaşanır. Kireçlenme genellikle yavaş gelişmesi nedeniyle günlük hayatı çok etkilememektedir.
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