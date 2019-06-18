Kirazın faydaları nelerdir? Kiraz nelere iyi gelir?

Hoşaf, reçel ve komposto olarak da hazırlanan ve severek tüketilen kirazın, dünya ülkeleri arasında en fazla Türkiye'de yetiştirildiği bilinmektedir. C,A ve K vitamin bakımından oldukça zengin olan meyve, kolesterolü düşürmeye de yardımcı olmaktadır. İşte, kirazın saymakla bitmeyen faydaları ile ilgili bilgiler...

KİRAZIN FAYDALARI NELERDİR?

VİTAMİN YÖNÜNDEN ZENGİN: C,A ve K vitamini bakımından oldukça zengin olan kiraz, uzmanlar tarafından tüketilmesi tavsiye edilen sağlıklı bir meyve, özellikle ödem atma ve idrar söktürme özelliği olan kiraz sapı da son günlerde oldukça revaçta olmaya başladı.

ENFEKSİYON ÖNLEYİCİ: Kiraz fitokimyasallar açısından zengindir. Aynı şekilde bir flavonoid olan quercetinki içinde hem anti-kanser bir oluşum, hem de anti-imflamotoral ve antihistaminik (alerji ve enfeksiyon önleyici) özellikler taşıyan bir antioksidandır. Bağışıklık sistemini güçlendirerek hastalıklardan korur.

KOLESTEROLÜ DÜŞÜRÜR: Kiraz hem kolesterolü hem de kan şekerini düşürmeye yardımcı olabilir.

SİNDİRİMİ DÜZENLER: Bağırsak sağlığına da iyi gelen kiraz, kabızlığı önlemede etkilidir ve iyi bir sindirim düzenleyicidir.

BÖBREK SAĞLIĞI İÇİN KİRAZ: Böbrek taşı problemi yaşayanlar için de ideal olan kirazda bulunan kinik asit, böbreklerin taş ve kum yapmasını önleyebilir ve varsa zamanla dökülmesine yardımcı olabilir.

KARACİĞERİ RAHATLATIR: Kandaki zararlı maddelerin vücuttan atılmasına yardımcı olabilir. Bunun yanında aşırı ilaç tüketimi ile karaciğerde oluşan yükün azaltılmasında yardımcı olabilir.

SİGARA BIRAKMADA YARDIMCI: Sigarayı bırakmak isteyen kişilere de faydalı olan kiraz, nikotinin vücuttan atılmasında yardımcı olur.

DAMAR SERTLİĞİNE BİRE BİR: Kiraz ürik asit ve ürat tuzlarının vücuttan atılmasını sağladığı için artrit (romatizma), gut hastalığı, eklem kireçlenmesi ve damar sertliğinin tedavisinde de etkili oluyor.

KİRAZ SAPI BÖBREK DOSTU

Pek çok soruna çare olan kiraz ve sapı, idrar söktürücü özelliğiyle böbreklerimizin dostu olarak vücudumuzu zararlı maddelerden koruyor. 30 gram kiraz sapını 1 litre suda 10 dakika kaynatarak hazırlayacağınız çay, böbrekleri çalıştırarak, diüretik (idrar söktürücü), kan ve idrar yolları temizleyicisi, safra akımını sağlayıcı, bağırsak düzenleyici etki gösterebilir.

Bileşimi polifenolik maddeler ve potasyum tuzları bakımından zengin olan kiraz sapı detoks ve zayıflama rejimlerinde vücuttaki ödemin atılması amacıyla potasyum dengesini koruyabilen bir idrar artırıcı olarak değerlidir.