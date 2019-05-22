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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Sağlık
22.05.2019 - 11:26, Son Güncelleme:

Kiraz sapının faydaları neler? Kiraz sapı çayı nasıl yapılır?

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Kiraz sapının faydaları neler? Kiraz sapı çayı nasıl yapılır?

Yaz mevsiminin en sevilen meyvelerinden kiraz, sindirimden kas eklem ağrılarına birçok hastalığa iyi gelirken, kirazın sapı da diyet yapanlara öneriliyor. Ödem atmanın yanında idrar sökücü etkisi de olan kiraz sapı genellikle çay şeklinde tüketiliyor. Peki, kiraz sapının faydaları neler? Kiraz sapı çayı nasıl yapılır?

Toksik maddelerin vücuttan atılmasını kolaylaştıran, böbrek ve karaciğer sağlığını koruyan kirazın meyvesi kadar sapı da vücudumuza fayda sağlıyor. Kiraz içerisinde bol miktarda vitamin ve mineral barındırır. Bu nedenle kiraz sapında da bol miktarda vitamin ve mineral vardır. Kirazın sapında A,E,C,K vitaminleri bol miktarda bulunmaktadır.

Güçlü bir antioksidan etkisine sahip olan kiraz sapı, dolaşım sistemi ve sindirim sistemine oldukça fayda sağlar.

Suyun vücuttan toksinlerle beraber hızlı bir şekilde atılmasını sağlayan kiraz sapı, zayıflamak isteyenler için kullanılır.

Kiraz sapının kaynatılarak içilen çayı, hem ödem atıcı olarak hem de zayıflamak amacıyla kullanılır.

Kiraz sapı böbreklerin ve kanın temizlenmesine yardımcı olur.

Karaciğerleri gençleştirmeye yardımcıdır.

Aynı zamanda kiraz sapı idrar yolu enfeksiyonlarına oldukça iyi gelir.

Kurutulmuş kiraz sapı erkeklerde 40 lı yaşlardan sonra kullanılmalıdır. Kadınlarda ise regl dönemlerinin başlamasıyla yani 15 yaşından sonra
kullanılmaya başlanabilir. Kadınlarda kiraz sapı eğer regl dönemlerinde ortaya çıkan problemler için tüketilecekse farklı bir tarzda kullanılmalıdır.

KİRAZ SAPI ÇAYI NASIL YAPILIR?

Ödem atmanın yanında idrar sökücü etkisi de olan kiraz sapı çayı birçok yönden kurtarıcınız olabilir. Bir bardak kaynamış suya 20-25 adet kurtulmuş kiraz sapını atıp kısık ateşte 3-4 dakika kadar kaynatıp süzün. Bir hafta boyunca günde 1 bardak tüketmeniz yeterli olacaktır.

 

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