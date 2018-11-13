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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Sağlık
13.11.2018 - 15:36, Son Güncelleme:

Kimyon çayı faydaları nedir? Kimyon çayı nasıl yapılır?

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Kimyon çayı faydaları nedir? Kimyon çayı nasıl yapılır?

Kimyon çayı faydaları ile alternatif tıp tutkunlarının gündeminde yer alıyor. Şişkinlik giderici, sinir yatıştırıcı, yağ yakıcı özelliklere sahip olan Kimyon çayı, çeşitli karışımlarla afrodizyak etkisi de sağlayabiliyor. Peki, kimyon çayı nasıl yapılır? İşte, faydaları ve detaylı bilgiler

Kimyon çayı faydaları, son günlerde merakla araştırılan ürünler arasında yer almaya başladı. Yağ yakması dolayısıyla tercih edilen kimyon çayı, çeşitli yöntemlerle gerçekleştirilebiliyor. İşte, kimyon çayının faydaları ve tarifi

Kimyonun yağ yakımına destek olduğunu söyleyen Dr. Dyt. Gamze Şanlı Ak; kimyonun faydalarını sıraladı, kimyon çayı tarifi verdi.

KİMYONUN FAYDALARI

Şişkinlik giderici, gaz söktürücü, sindirimi kolaylaştırıcı ve kabızlık giderici etki gösterir.

Kimyon, yağ yakımına destek olmaktadır.

Sinirleri yatıştırıcı etkisi vardır.

İçeriğindeki bileşenlerle bağışıklık sistemini destekler.

Antioksidan içeriği ile kanserden koruyucu niteliktedir.

Helicobacter pylori gelişimini önleyerek özellikle mide ve akciğer tümörünü engeller.

LDL (kötü huylu kolesterol) ve trigliserit düşürücü etki gösterir.

Demirin çok iyi, manganezin ise iyi bir kaynağı olarak kabul edilir.

1 çay kaşığında 7 kalori içerir.

Koku ve tat vermek için özellikle et yemeklerinde kullanımı tercih edilen kimyon; sebzelerde, çorbalarda, pilav ve içeceklerde de kullanılır. Patates, balkabağı, havuç ve brokoliye de çok yakışır. 

Orta doğu ülkelerinde; afrodizyak etki yaratmak için kimyon, karabiber ve balın karıştırılıp tüketilmektedir. Kuru baklagiller ve brokoli, Brüksel lahanası, karnabahar, lahana gibi sebzeler gaz problemlerine neden olabilmektedir. Özellikle kimyonun baklagil ve sebzelerle birlikte pişirilmesi gaz problemini ortadan kaldıracak ve sindirim sıkıntılarını rahatlatacaktır.

KİMYON ÇAYI TARİFİ

Yağ yakımına destek olduğu kanıtlanmış bir baharat olan kimyonu, yoğurdunuzun içine 1 tatlı kaşığı ekleyebilir ya da kimyon çayını uygulayabilirsiniz; 1 su bardağı içine, 1 tatlı kaşığı tane kimyon ekleyip, kaynatıp, süzüp içine yarım limon suyu sıkıp içebilirsiniz. 


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