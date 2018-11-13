Kimyon çayı faydaları nedir? Kimyon çayı nasıl yapılır?
Kimyon çayı faydaları ile alternatif tıp tutkunlarının gündeminde yer alıyor. Şişkinlik giderici, sinir yatıştırıcı, yağ yakıcı özelliklere sahip olan Kimyon çayı, çeşitli karışımlarla afrodizyak etkisi de sağlayabiliyor. Peki, kimyon çayı nasıl yapılır? İşte, faydaları ve detaylı bilgiler
Kimyon çayı faydaları, son günlerde merakla araştırılan ürünler arasında yer almaya başladı. Yağ yakması dolayısıyla tercih edilen kimyon çayı, çeşitli yöntemlerle gerçekleştirilebiliyor. İşte, kimyon çayının faydaları ve tarifi
Kimyonun yağ yakımına destek olduğunu söyleyen Dr. Dyt. Gamze Şanlı Ak; kimyonun faydalarını sıraladı, kimyon çayı tarifi verdi.
KİMYONUN FAYDALARI
Şişkinlik giderici, gaz söktürücü, sindirimi kolaylaştırıcı ve kabızlık giderici etki gösterir.
Kimyon, yağ yakımına destek olmaktadır.
Sinirleri yatıştırıcı etkisi vardır.
İçeriğindeki bileşenlerle bağışıklık sistemini destekler.
Antioksidan içeriği ile kanserden koruyucu niteliktedir.
Helicobacter pylori gelişimini önleyerek özellikle mide ve akciğer tümörünü engeller.
LDL (kötü huylu kolesterol) ve trigliserit düşürücü etki gösterir.
Demirin çok iyi, manganezin ise iyi bir kaynağı olarak kabul edilir.
1 çay kaşığında 7 kalori içerir.
Koku ve tat vermek için özellikle et yemeklerinde kullanımı tercih edilen kimyon; sebzelerde, çorbalarda, pilav ve içeceklerde de kullanılır. Patates, balkabağı, havuç ve brokoliye de çok yakışır.
Orta doğu ülkelerinde; afrodizyak etki yaratmak için kimyon, karabiber ve balın karıştırılıp tüketilmektedir. Kuru baklagiller ve brokoli, Brüksel lahanası, karnabahar, lahana gibi sebzeler gaz problemlerine neden olabilmektedir. Özellikle kimyonun baklagil ve sebzelerle birlikte pişirilmesi gaz problemini ortadan kaldıracak ve sindirim sıkıntılarını rahatlatacaktır.
KİMYON ÇAYI TARİFİ
Yağ yakımına destek olduğu kanıtlanmış bir baharat olan kimyonu, yoğurdunuzun içine 1 tatlı kaşığı ekleyebilir ya da kimyon çayını uygulayabilirsiniz; 1 su bardağı içine, 1 tatlı kaşığı tane kimyon ekleyip, kaynatıp, süzüp içine yarım limon suyu sıkıp içebilirsiniz.
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