Kilo takıntınız olduğuna dair 4 işaret

Gün içinde birkaç kez tartılmak

Diyet yaparken hepimiz kaç kilo verdiğimizi düzenli olarak takip ederiz. Çünkü verilen kilolar bizim için pozitif motivasyondur ve ilerlememizi sağlar. Ancak psikologlar hafta bir kez tartılmanın normal olduğunu, fakat gün içinde birkaç kez tartılmanın takıntılı bir davranış olduğunu söylüyor. Kilo verme dönemlerinde depresyon ve vücudundan utanma gibi problemler yaşandığından beraberinde bu gibi takıntılı davranışlar da gelebiliyor. Bu nedenle kilonuzu çok sık kontrol ediyorsanız kilo takıntınız olabilir.

Her kaloriyi sayıyorsunuz

Yaptığımız diyetlerin çoğu kalori hesaplı yapılan diyetlerdir. Bu nedenle bir süre sonra ister istemez her yiyeceğin kalorisine odaklanmaya başlarız. Ancak her yiyeceğin sadece kalorisine odaklanmak bir süre sonra takıntılı bir davranış haline gelebilir ve yeme bozuklukları ortaya çıkabilir. Bunun yerine tabağınıza bol sebze, meyve ve balık, bakliyat gibi proteinlerle doldurmalısınız. Böylece sağlıklı beslendiğinizi bilir ve her gıdanın kalorisini saymak zorunda kalmazsınız.

Kendi güzelliğinize sık odaklanıyorsunuz

Her insan aynaya bakıp kendisinin nasıl göründüğünü kontrol etmek ister. Ancak her fırsatta göbeğinizde yağ kırıntısı olup olmadığına bakmak ve her aynaya bakışta elmacık kemiklerinin görünüp görünmediğine odaklanmak takıntılı bir davranışın getirisi olabilir. Bu nedenle aynayla olan mesafeniz sizin için önemli bir işarettir. Ruj tazelemek için aynaya birkaç kez bakmaktan bahsetmiyoruz. Burada çok daha takıntılı bir ilişki vardır ve kendinizi kandırmamanız yeterlidir.

Sorunlarınızın zayıflayınca çözüleceğine inanıyorsunuz

Evet, kilo vermek insanlar üzerine güçlü ve sihirli bir etki yapar. Kendinize karşı güveniniz artar ve bu nedenle etrafınızla daha güçlü sosyal ilişkiler kurarsınız. Ve aslında bunun sonucu olarak hayatınızda düzelmeler olur. Kısacası sorun kilolarınız değil, sizin kiloluyken çevreye yaklaşımınız ve kendinize olan güvensizliğinizdir. Bu nedenle sorunlarınızın tamamından kilo vererek kurtulabileceğinizi sanıyorsanız yanılıyor olabilirsiniz. Eğer kötü giden bir birlikteliğiniz ya da işiniz varsa muhtemelen siz zayıf biriyken de devam edecektir. Eğer tüm hayatınızın kilo vermenizle birlikte düzeleceğine karşı takıntılı bir fikriniz varsa bunu bir kez daha gözden geçirmelisiniz.

