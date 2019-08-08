Ketojenik diyet nedir? Ketojenik diyet zararlı mı?

Ketojenik diyet veya düşük karbonhidrat, yeterli protein, yüksek yağ rejimi ya da kısaca düşük karbonhidrat rejimi, daha Türkçe ve basitleştirilmiş haliyle şekersiz, nişasatsız rejim, vücudun glükoz yerine keton üretip yakmasını sağlamak için günlük kalori ihtiyacının mümkün olduğu kadar azının doğal gıdaların çoğunda illa biraz da bulunan şeker ve karbonhidratlardan, günlük kalori ihtiyacının büyük çoğunluğunun yağlarla karşılanmasını, proteinlerin ise vücudun tamir ve büyüme ihtiyacını ancak karşılayacak kadar, karbonhidratlar gibi glükoza dönüşüp kalori ihtiyacına fazla yardım edemeyecek kadar az yenmesini öneren yemek rejimidir.

Ketojenik diyetin tarihi

Geçen yüzyılın ilk yarısına kadar insanların ne yemesi gerektiği otoritelerce önerilmezdi. Amerikada kalp krizlerinin ikinci dünya savaşından sonra artması, Başkanın kalp krizi geçirmesi, peşinden gıda firmalarının kalp uzmanları derneğine yardımları sonucu her beş yılda bir yenilenen amerikalılar ne yemeli konulu tavsiyeler listesi yayınlanmaya başladı. 1950lerden 2015lere kadar endüstri güdümlü, bilimsel desteği yetersiz tavsiyeler amerikalıların ve onların dümen suyunda giden diğer batı toplumlarının tercihlerine yön verdi. 2020de yayınlanacak tavsiyeler için kesin bilimsel destek şartı koşuldu. 2015 tavsiyeleri zaten kolesterolün ve yağın kötü olduğu iddiasından vaz geçmişti, 2020de tam ters yöne dönüp karbonhidratın kötü yağın iyi olduğu ilan edilebilir.

Ketojenik diyetler neden sorunlu?

Ketojenik diyeti köşesine taşıyan isimlerden biri de Osman Müftüoğlu oldu. İşte, Müftüoğlu'nun köşesinde yazdıkları:

Ketojenik diyet, yeni bir trend. O da her “trend” gibi geride pek çok “diyet gazisi” ve “kronik diyetçi” bırakıp “popüler diyetler çöplüğü”ne gidecek!

Nedeni basit: Ketojenik diyetler beslenme anayasalarının hiçbir maddesi ile uyumlu değil!

Peki sorun sadece bu mu?

Tabii ki hayır. Ketojenik diyetlerin daha pek çok sakıncası, sağlık günahı, hatası, vebali var. Onları yandaki kutuda kısaca sıraladım, dikkatle ve bir kez daha gözden geçirin derim.

Özeti şu: Bu da diğerleri gibi çakma bir beslenme tavsiyesi! Uzak durun, akıllı olun ve kilo sorunundan bilinen doğrulardan taviz vermeden kurtulun.

Keto diyetleri neden sevmeyiz?

◊ Ketojenik diyetler sağlığımızın ciddi ciddi düşmanı da onun için sevmeyiz.

◊ Bu tür diyetler kaş yapayım derken göz çıkardığı, kas yapayım derken kas yaktırdığı için sevmeyiz.

◊ Kanser riskini arttırdığı, özellikle kalınbağırsak ve rektum kanseri riskini daha yüksek rakamlara taşıdığı için sevmeyiz.

◊ Bedeni bir asit havuzu haline getirdiği, asit-baz dengesini sabote ettiği, neticede daha hızlı yaşlandırdığı için sevmeyiz.

◊ Cildin elastikiyetini ve sıkılığını korumakla ilgili yapıları bozduğu, cilt kırışıklığını tetiklediği, cilt sağlığını sabote ettiği için sevmeyiz.

◊ Oluşturduğu aşırı protein yükü nedeniyle bir taraftan asit-baz dengesini bozup aşırı ürik asit, kalsiyum ve fosfat yükü oluşturarak, diğer taraftan da böbreğin taşıdığı yüke yük ekleyerek böbrek hastalıkları riskini arttırdığı için sevmeyiz.

◊ Farklı mekanizmalarla -mesela asidoz durumunu tetikleyerek, kemiklerden kalsiyum kaybını tahrik ederek- kemik erimesi riskini hızlandırdığı için sevmeyiz.

◊ Metabolik yapının altını üstüne getirdiği, bedeni ketoza sokarak her şeyi tehdit ettiği için sevmeyiz.