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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Sağlık
27.04.2019 - 09:35, Son Güncelleme:

Ketojenik beslenme nedir? İşte ketojenik diyetin püf noktaları

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Ketojenik beslenme nedir? İşte ketojenik diyetin püf noktaları

Ünlü isimlerin de uygulandığı ketojenik diyet, son günlerin en çok konuşulan konularından biri oldu. Ketojenik diyet düşük karbonhidratlı, protein ve özellikle yüksek oranda yağ içeren bir beslenme stilini oluşturuyor. Böylece vücut enerji sağlamak için yağ yakmak zorunda bırakılıyor. Peki, ketojenik beslenme nedir? İşte ketojenik diyetin püf noktaları

Ketojenik diyet, kısaca düşük karbonhidratlı, protein ve özellikle yüksek oranda yağ içeren bir beslenme biçimi olarak biliniyor. Uzmanlar, ketojenik diyetin endokrin sistemini düzenlediği, kan glikoz düzeylerini stabilize ettiği, insülin duyarlılığını iyileştirdiği, kanser ve epilepsi gibi hastalıklarda destekleyici olduğunu ifade ediyor. İşte, ketojenik diyette tüketilen temel besinler:

Avokado

Avokado, ketojenik diyette tüketebileceğiniz en iyi besinlerden biridir. Avokado, sağlıklı yağ, vitamin, lif ve mineral kaynağıdır. Tokluk hissini arttırarak kilo vermeye yardımcı olur. Güçlü antioksidan özelliği sayesinde hastalıklara karşı savaş açar. Kolesterolü düşürür ve kalp dostudur.

Yumurta

Yumurta, protein deposudur ve bir yumurtada sadece 1 gram karbonhidrat içerir. Tokluk hissini arttırır. Yumurta sarısının içerisinde A, D, E, K, B-12, demir ve vitamin değerleri bulunur. Bu nedenle yumurtayı sarısı ile beraber tüketmek çok önemlidir.

Zeytinyağı

Ketojenik beslenmenin anahtarlarından biri olan zeytinyağının birçok faydası bulunur. Kalp rahatsızlıklarına iyi gelir, kan şekerini düzenler, kemik hastalıklarına karşı korur, sindirimi kolaylaştırarak kilo vermeye yardımcı olur. Yemeklerinizde ve salatalarınızda zeytinyağını rahatlıkla tüketebilirsiniz.
Peynir

A, C, D, E, K, B12, B6 vitamini açısından oldukça zengin olan peynir sağlık açısından inanılmaz faydalı besinler arasında yer alır. Tansiyona iyi gelir, kemikleri güçlendirir, bağışıklık sistemini güçlendirir, strese karşı etkilidir.

Brokoli

Düşük karbonhidrat içeren brokolinin içerisinde potasyum, kükürt, lif, B1 ve C vitamini bulunur. Kolesterol seviyesini düzenler, zayıflamaya yardımcı olur, göz hastalıklarına iyi gelir, kan basıncını düzenler ve kansere karşı sizi korur.

Fındık

Atıştırmalık olarak tüketebileceğiniz fındık, demir, kalsiyum, çinko, magnezyum, protein ve Omega-3 açısından çok zengindir. Kalp hastalıklarına karşı iyi gelir, tokluk hissi oluşturarak kilo vermeye yardımcı olur ve sinir sistemine iyi gelir.

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