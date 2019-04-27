Ketojenik beslenme nedir? İşte ketojenik diyetin püf noktaları
Ünlü isimlerin de uygulandığı ketojenik diyet, son günlerin en çok konuşulan konularından biri oldu. Ketojenik diyet düşük karbonhidratlı, protein ve özellikle yüksek oranda yağ içeren bir beslenme stilini oluşturuyor. Böylece vücut enerji sağlamak için yağ yakmak zorunda bırakılıyor. Peki, ketojenik beslenme nedir? İşte ketojenik diyetin püf noktaları
Ketojenik diyet, kısaca düşük karbonhidratlı, protein ve özellikle yüksek oranda yağ içeren bir beslenme biçimi olarak biliniyor. Uzmanlar, ketojenik diyetin endokrin sistemini düzenlediği, kan glikoz düzeylerini stabilize ettiği, insülin duyarlılığını iyileştirdiği, kanser ve epilepsi gibi hastalıklarda destekleyici olduğunu ifade ediyor. İşte, ketojenik diyette tüketilen temel besinler:
Avokado
Avokado, ketojenik diyette tüketebileceğiniz en iyi besinlerden biridir. Avokado, sağlıklı yağ, vitamin, lif ve mineral kaynağıdır. Tokluk hissini arttırarak kilo vermeye yardımcı olur. Güçlü antioksidan özelliği sayesinde hastalıklara karşı savaş açar. Kolesterolü düşürür ve kalp dostudur.
Yumurta
Yumurta, protein deposudur ve bir yumurtada sadece 1 gram karbonhidrat içerir. Tokluk hissini arttırır. Yumurta sarısının içerisinde A, D, E, K, B-12, demir ve vitamin değerleri bulunur. Bu nedenle yumurtayı sarısı ile beraber tüketmek çok önemlidir.
Zeytinyağı
Ketojenik beslenmenin anahtarlarından biri olan zeytinyağının birçok faydası bulunur. Kalp rahatsızlıklarına iyi gelir, kan şekerini düzenler, kemik hastalıklarına karşı korur, sindirimi kolaylaştırarak kilo vermeye yardımcı olur. Yemeklerinizde ve salatalarınızda zeytinyağını rahatlıkla tüketebilirsiniz.
Peynir
A, C, D, E, K, B12, B6 vitamini açısından oldukça zengin olan peynir sağlık açısından inanılmaz faydalı besinler arasında yer alır. Tansiyona iyi gelir, kemikleri güçlendirir, bağışıklık sistemini güçlendirir, strese karşı etkilidir.
Brokoli
Düşük karbonhidrat içeren brokolinin içerisinde potasyum, kükürt, lif, B1 ve C vitamini bulunur. Kolesterol seviyesini düzenler, zayıflamaya yardımcı olur, göz hastalıklarına iyi gelir, kan basıncını düzenler ve kansere karşı sizi korur.
Fındık
Atıştırmalık olarak tüketebileceğiniz fındık, demir, kalsiyum, çinko, magnezyum, protein ve Omega-3 açısından çok zengindir. Kalp hastalıklarına karşı iyi gelir, tokluk hissi oluşturarak kilo vermeye yardımcı olur ve sinir sistemine iyi gelir.
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