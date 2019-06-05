Kene ısırması durumunda ne yapılmalı? Kene nasıl çıkarılır?
Kene ile bulaşan ve tehlikeli bir enfeksiyon hastalığı olan Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) ile ilgili uyarı yayımlayan Sağlık Bakanlığı, tedbir ve kontrolün yanı sıra müdahaleye dikkat çekti. Bakanlığın resmi sayfasından yapılan uyarıda kene ısırması durumunda yapılması gerekenler anlatıldı. Peki, kene ısırması durumunda ne yapılmalı? Kene nasıl çıkarılır?
Vücudunuza tutunan keneyi çıplak elle dokunmadan; eldiven, bez ya da poşet ile çıkartın, çıkartamıyorsanız zaman kaybeden en yakın sağlık kuruluşuna gidin.
DOĞRU BİLİNEN YANLIŞLAR
Kenenin ısırması durumunda en yakın hekime başvurulması gerektiğinin altını çizen Uzm. Dr. Gezer,” Kene ısırması durumunda mümkünse en yakın sağlık kuruluşuna başvurup eğitimli bir sağlık personelinin keneyi usulüne uygun olarak çıkarması önerilir. Hastalık bulaşma riski kenenin vücutta kaldığı süre ile doğru orantılı olduğundan kene en kısa zamanda çıkarılmalıdır.
Vücuda yapışmış keneler, hijyen ortamı sağlanıp eldiven giyildikten sonra ezilmeden, ağızdan veya başından tutularak bir cımbız veya pens yardımıyla, vida çıkarır gibi sağa sola çevrilerek çıkarılmalı. Keneleri vücuttan uzaklaştırmak amacıyla üzerine sigara basmak veya kolonya ve gazyağı dökmek gibi yöntemlere başvurulmamalıdır" şeklinde konuştu.
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