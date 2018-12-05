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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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05.12.2018 - 18:53, Son Güncelleme:

Kegel egzersizi nedir? Kegel egzersizinin faydaları nelerdir?

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Kegel egzersizi nedir? Kegel egzersizinin faydaları nelerdir?

Kegel egzersizi nedir sorusunun yanıtı binlerce kadın tarafından sorgulanan ve araştırılan konular arasında yer almaya başladı. Doğum sonrasında vajinada meydana gelen gevşemeleri kegel egzersizi ile daha toplu bir hale getirebilirsiniz. Peki, kegel egzersizi nedir? Kegel egzersizinin faydaları nelerdir?

Doğum sonrasında vajinada meydana gelen değişimler ve genişlemeler ilerleyen zamanlarda bayanlar için ciddi problemlere neden olabilmektedir. Özellikle idrar kaçırma mesane sarkması gibi ciddi problemlere neden olabilir. O nedenle bu gibi sorunları en aza indirebilmek hatta oluşmasını tamamen engellemek için kegel egzersizi yapmak önemlidir.

Kegel egzersizinin saydığımız bu faydaların dışında birçok faydası bulunmaktadır. İşte kegel egzersizinin sağladığı diğer faydalar…

Kegel egzersizleri faydaları

Kegel egzersizi fiziksel faydalarının yanı sıra cinsel ilişkiden de keyif almanızı sağlıyor. Pelvik kaslarını güçlendirmek için yapılan egzersizlere kegel egzersizleri adı verilmektedir. Kegel egzersiziyle tıpkı diğer vücudunuzdaki kasları geliştirdiğiniz gibi pelvik kaslarını da geliştirebilirsiniz. Pelvik kaslarınızı geliştirmenin asıl amacı mesaneyi korumakken, kegel egzersizi mesaneyi güçlendirmenin yanı sıra cinsel ilişkiden de keyif almanızı sağlar.

Kegel egzersizinden bu denli faydalar sağlamak istiyorsanız tekniklerini bilerek düzenli olarak kegel egzersizi yapmanız gerekir.

Kegel egzersizi nasıl yapılmalıdır?

Kegel egzersizi ilk olarak mesaneyi boşaltma işlemiyle başlamanız gerekir. İdrarınızı boşaltırken 10 a kadar sayın ve pelvik kaslarınızı kasın. Daha sonra pelvik kaslarını tamamen genişleterek 10 a kadar sayın. Bu kegel egzersizini idrarınızın geldiğinde günde 3 veya 4 defa tekrarlayabilirsiniz.

Pelvik kaslarını bulmakta çoğu kadın zorlanır. Bu nedenle yapılan egzersizler çoğu zaman bir işe yaramaz. Kadınlar kegel egzersizi sırasında pelvik kaslarını çalıştırmak yerine karın ve uyluk kaslarını çalıştırırlar. Bu yapıların ise pelvik kaslarını güçlendirecek hiçbir etkisi bulunmamaktadır. Dolayısıyla pelvik bilinmezse kegel egzersizininde hiçbir anlamı kalmaz.

Artık size vereceğimiz püf noktaları ile pelvik kaslarınızın yerini bulabilecek, yaptığınız kegel egzersizlerden maksimum fayda görebileceksiniz.

Kegel egzersizi yaparken dikkat edilmesi gerekenler

Kegel egzersizi yaparken karın bölgesnde ağrı olmamasına dikkat edin. Egzersiz sonrası karnınız ağrımaya başladıysa egzersizi tekrar yapın. Çünkü kegel egzersizi yerine karın egzersizi yapmış olabilirsiniz.

Kegel egzersizi esnasında kişiler nefeslerini tutarak göğüslerini kasarlar. Ancak bu durum yanlıştır. Kegel egzersizlerin etkili olabilmesi için vücutta sadece pelvik kaslarının çalışması gerekir.

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