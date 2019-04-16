Kedi nanesi nedir, kedilere zarar verir mi?
Kedi nanesi, kedi sahiplerinin yakından bildiği bir bitki. Kedi nanesinde bulunan nepetalakton isimli bileşeni, kediler kokusundan tanırlar. Peki, kedi nanesi nedir, kedilere zarar verir mi?
Kedi nanesi, Güney ve Doğu Avrupa, Orta Doğu, Orta Asya ve Çin bölgelerine özgü Lamiaceae familyasında Nepeta cinsinin bir türüdür. Kuzey Avrupa, Yeni Zelanda ve Kuzey Amerika'da yaygın olarak yaygınlaşmıştır. Türün çoğu, ot cinsinden sürekli bitkilerdir, ama bazıları, çok yıllık bitkidir. Çiçekler, beyaz, mavi, pembedir veya leylak renginde olabilir. Sapların ucuna doğru birkaç kümede meydana gelir. Çiçekler; boru biçiminde şekillidir ve küçük mor noktalarla seçilir.
Kediler kedi nanesini çok sevdiği için, bu bitki onları eğitmek için kullanılır. Bu bitkinin kediler üzerindeki etkisi değişiklik göstermektir.
Bazı kediler bu bitkiye bayılır, bazıları ise tepkisiz durabilir. Ancak burada dikkat etmeniz gereken nokta, kedinizin buna agresif bir tepki göstermemesidir. Özellikle erkek kedilerin, saldırganlaşması söz konusu olabilir.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle