Keçiboynuzunun faydaları nelerdir? Keçiboynuzunun 10 faydası

Altına yatırım yapmanın 3 büyük avantajı!
Şu sıralar altına yatırım yapanların sayısında önemli bir artış gözlemlenmekte… Bunun en önemli nedeni tabii ki altının her zaman güvenilir bir yatırım aracı olması… Bankaların altın hesabı hizmeti...
Anavatanı Yunanistan, Fas, Tunus ve İsrail olan keçiboynuzu, Türkiye'de Akdeniz sahil şeridinde yetişiyor. Birçok hastalığa karşı şifa kaynağı olarak bilinen keçiboynuzu ülkemizde severek tüketiliyor. Karbonhidrat, yağlar ve sodyum açısından zengin olarak keçiboynuzu, aynı zamanda A ve C vitamini açısından da oldukça zengin bir besin. İşte içerdiği element ve vitaminler sayesinde şifa deposu olan keçiboynuzunun 10 faydası...
AKCİĞER KANSERİNİ ÖNLER: En kötü kanser türlerinden olan akciğer kanserine karşı oldukça etkili olduğu biliniyor.
GRİBE, ÖKSÜRÜĞE İYİ GELİR: İçindeki E vitamini sayesinde; öksürüğe, gribe, kemik erimesine ve kansızlığa iyi gelir.
NEFES DARLIĞINA ETKİLİ: Balgam söktürür, göğsü yumuşatır, bronşları açar, sigara tiryakileri için faydalıdır ve nefes darlığına karşı oldukça etkilidir.
RADYASYONU DIŞARI ATAR: İnsan vücuduna giren ve sağlık için oldukça zararlı olan radyasyonu vücudun dışına atar.
BAĞIRSAK RAHATSIZLIKLARINA İYİ GELİR: Yüksek ham selüloz etkisi ile bağırsak rahatsızlıklarına ve gastrite etkilidir. Mide ve bağırsak gazlarını dışarı atarak mide şişkinliğini giderir Bağırsak kurdu, tenya, solucan gibi bağırsak parazitlerini temizler. Mideye kuvvet verir.
DOĞAL GÜÇ VE BESİN KAYNAĞIDIR: Yüksek doğal şekerler, zengin mineraller (özellikle çinko) ve vitaminler (A, B, B2, B3, D) içeriği dolayısıyla doğal güç ve oldukça sağlıklı bir besin kaynağıdır.
YARA VE İLTİHAPLARI İYİLEŞTİRİR: Bakteri yok edici özelliği ile yara ve iltihapların kolay ve hızlı bir şekilde iyileşmesini sağlar.
AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞINA FAYDALI: Yüksek mineral ve vitamin içeriği ile de diş ve diş etleri üzerinde çok olumlu etkileri vardır.
ÇARPINTIYI ÖNLER: Kalp ve damar sağlığı içinde kanıtlanmış birçok faydası vardır. Çarpıntıya karşı etkilidir.
KANDAKİ ZEHİRLİ MADDELERİ YOK EDER: Yüksek sodyum ve potasyum içeriği sayesinde tansiyon, karaciğer ve akciğer üzerine çok yaralı etkileri bulunmaktadır. Kanın zehirli maddelerini temizler.
Yukarıda saydığımız birçok özelliğinin yanında keçiboynuzunun sayısız birçok faydası daha vardır.
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