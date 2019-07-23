Keçiboynuzu nedir, keçiboynuzu faydaları neler?
Akdeniz bölgesinde yetişen fakat kıymeti pek bilinmeyen keçiboynuzu, birçok sağlık problemine karşı fayda sağlamaktadır. Hasadı özellikle ağustos ve eylül aylarına denk gelen keçiboynuzunun pekmezi yapılmaktadır. Peki, keçiboynuzu nedir, keçiboynuzu faydaları neler?
Baklagiller familyasının bir türü olan Ceratonia siliqua L. ülkemizde Harnup veya Keçiboynuzu olarak tanımlanır. Akdeniz ikliminin hüküm sürdüğü yerlerde doğal olarak yetişen ve baklaları yenen keçiboynuzu, her dem yeşil çalı ya da ağaç formunda olan bir bitki türüdür.
KEÇİBOYNUZU FAYDALARI
Özellikle yara, sigil, böbrek sancısı, vücuda kuvvet verici, öksürük, bronşit, fıtık, kan kesici, kan yapıcı, ishal, kilo aldırıcı ve idrar arttırıcı özellikleri vardır. Çocuklar için çok faydalıdır. Özellikle çocukların kemik gelişimine katkı sağlar. Ayrıca Keçiboynuzu pekmezinin yanı sıra toz şekilde ki hali de vardır toz şeklide süte karıştırılarak kullanılabilir.
NASIL TÜKETİLİR?
Hem çocuk gelişiminde hem büyüklerde çok faydalı ve sağlıklı bir besin olan keçiboynuzu pekmezi, sabah akşam, bebekler için günde bir çay kaşığı, çocuklar bir tatlı kaşığı ve büyükler içinde bir yemek kaşığı olarak tüketilir. Herhangi bir suyla ve sıvı maddeyle birlikte de alınabilir.
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