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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Sağlık
23.07.2019 - 16:02, Son Güncelleme:

Keçiboynuzu nedir, keçiboynuzu faydaları neler?

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Keçiboynuzu nedir, keçiboynuzu faydaları neler?

Akdeniz bölgesinde yetişen fakat kıymeti pek bilinmeyen keçiboynuzu, birçok sağlık problemine karşı fayda sağlamaktadır. Hasadı özellikle ağustos ve eylül aylarına denk gelen keçiboynuzunun pekmezi yapılmaktadır. Peki, keçiboynuzu nedir, keçiboynuzu faydaları neler?

Baklagiller familyasının bir türü olan Ceratonia siliqua L. ülkemizde Harnup veya Keçiboynuzu olarak tanımlanır. Akdeniz ikliminin hüküm sürdüğü yerlerde doğal olarak yetişen ve baklaları yenen keçiboynuzu, her dem yeşil çalı ya da ağaç formunda olan bir bitki türüdür.

KEÇİBOYNUZU FAYDALARI

Özellikle yara, sigil, böbrek sancısı, vücuda kuvvet verici, öksürük, bronşit, fıtık, kan kesici, kan yapıcı, ishal, kilo aldırıcı ve idrar arttırıcı özellikleri vardır. Çocuklar için çok faydalıdır. Özellikle çocukların kemik gelişimine katkı sağlar. Ayrıca Keçiboynuzu pekmezinin yanı sıra toz şekilde ki hali de vardır toz şeklide süte karıştırılarak kullanılabilir.

NASIL TÜKETİLİR?

Hem çocuk gelişiminde hem büyüklerde çok faydalı ve sağlıklı bir besin olan keçiboynuzu pekmezi, sabah akşam, bebekler için günde bir çay kaşığı, çocuklar bir tatlı kaşığı ve büyükler içinde bir yemek kaşığı olarak tüketilir. Herhangi bir suyla ve sıvı maddeyle birlikte de alınabilir.

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