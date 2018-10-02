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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Sağlık
02.10.2018 - 20:17, Son Güncelleme:

Keçi boynuzu pekmezinin faydaları nelerdir?

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Keçi boynuzu pekmezinin faydaları nelerdir?

Keçi boynuzu pekmezinin faydaları birçok kişi tarafından merak edilen konular arasında yer alıyor. Yüksek enerji kaynağına sahip olan keçi boynuzu pekmezinin sağlık açısından pek çok yararı bulunuyor. Peki, keçi boynuzu pekmezinin faydaları nelerdir?

Keçiboynuzu pekmezi, oldukça yüksek bir enerji kaynağıdır. Keçiboynuzu pekmezi, büyük bir titizlikle tüketilen sütten 3 kat daha gazla kalsiyum içerir. Kemik erimesi ve kansızlığının düşmanıdır.

Yenilen besinlerin çoğunlukla inorganik olması insanlarda sindirim sistemi sıkıntılarına yol açar. Keçiboynuzu pekmezi yine burada devreye girer. Keçiboynuzu pekmezi, içerdiği selülozla hem bağırsak hem de gastrite faydalıdır. Kabızlık ve ishalin geçmesini sağlarken bağırsak gazları ve midenin şişmesini önler. Diğer yandan bağırsaklarda oluşan parazitleri azaltır.

Keçiboynuzu cinsel gücün artmasına da neden olur. Keçiboynuzu pekmezi, cinsen performansın artmasını sağladığı gibi sperm kalitesine de pozitif katkı sağlar. Yaraların, iltihapların ve akıntıların geçmesine de olumlu etkisi olan keçiboynuzu pekmezi bakterilerin de giderilmesini sağlar.

Keçiboynuzu pekmezinin faydaları nelerdir?

•Bağışıklık sisteminizi güçlendirir. Solunum yolu rahatsızlıklarına iyi gelirken soğuk havalarda hasta olma riskinizi azaltır.
•Özellikle astım, nefes darlığı gibi rahatsızlıklarında kullanılabilir.
•Balgam söktürücüdür.
•Akciğer kanserini önlemek için kullanılabilir.
•Keçiboynuzu pekmezi sindirime yardımcı olur.
•İshal ve kabız gibi rahatsızlıklarda kullanılır.
•Kansere karşı vücudunuzu korumakta etkilidir. Özellikle akciğer kanseri riski taşıyan kişiler tüketebilir.
•Enerjiniz düşükse keçiboynuzu pekmezi size enerji verecektir.
•Keçiboynuzu pekmezi antiseptiktir. Bu nedenle iltihapların tedavisinde kullanılabilir.
•Tüketildiğinde zindelik verir.
•Uykusuzluk sorunlarınız varsa uykunuzun eskisine göre düzene girmesine yardımcı olur.
•Alerjik rahatsızlıklarda kullanılabilir.
•Öksürüğü önlemede kullanılır.
•Akciğer kanserinin önlenmesinde kullanıldığı için sigara içen insanların kullanılması önerilir.
•Kolesterol seviyesini düzenlemekte kullanılabilir. Kandaki kolesterol oranını düşürmekte etkilidir.
•Keçiboynuzu pekmezi kalsiyum açısından oldukça zengindir. İçerdiği büyük orandaki kalsiyum sayesinde kemikleri güçlendirir.
•Keçiboynuzu pekmezi güçlü bir antioksidandır. Toksinlerden arınmayı sağlar.
•İçeriğindeki kalsiyum ve fosfor sayesinde çocukların kemik gelişiminde öneme sahiptir. Gelişim dönemindeki çocukların tüketmesi tavsiye edilir.
•Hafızayı güçlendirir.
•Sindirimi hızlandırır, rahatlatır. Mide ve bağırsakta yaşanan rahatsızlıklara iyi gelir.
•Astım ve diğer solunum yolu rahatsızlıklarına iyi gelirken, soğuk algınlığı ve gribe yakalanma riskinizi azaltır.

Keçiboynuzu pekmezi nasıl tüketilir?

Keçiboynuzu pekmezini kahvaltılarda 1-2 tatlı kaşığı yiyerek günlük kalsiyum ve fosfor ihtiyacınızı karşılayabilirsiniz. Sade bir şekilde tüketemiyorsanız sütünüze veya yoğurdunuza katıp tatlandırıcı olarak tüketebilirsiniz. Özellikle solunum yolu rahatsızlıklarınız varsa uyumadan önce keçiboynuzu pekmezi tüketmek öksürüğe ve nefes darlığı sorununuza iyi gelecektir. Keçiboynuzu pekmezini sabah evden çıkmadan önce tükettiğinizde tüm gün boyunca daha zinde ve enerjik olduğunuzu göreceksiniz.

Keçiboynuzu pekmezi kilo aldırır mı?

Keçiboynuzu pekmezinin içeriğindeki şeker ve kalori miktarı fazladır. 100 gram keçiboynuzu pekmezi ortalama 300 kaloridir. Ayrıca keçiboynuzu pekmezinin iştah açıcı olduğu bilinmektedir. Eğer doğal yollardan sağlıklı kilo almak istiyorsanız keçiboynuzu pekmezi sizin için güzel bir alternatif olabilir. Düzenli ve yeterli miktarda kullanıldığında ise kilo almak yerine size doğal bir koruma sağlar. Kilo almak istemiyorsanız tüketim miktarına dikkat etmeniz faydalı olacaktır.

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