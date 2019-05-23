Katarakt nedir? İşte katarakt ile ilgili bilinmesi gerekenler
İnsanların yaşları ilerledikçe her organda olduğu gibi gözlerde de sağlık problemleri ortaya çıkıyor, bunlardan biri de katarakt. Kataraktın en sık nedeni kişi yaşlandıkça mercek içindeki yapıların bozulmasıdır. Diğer nedenler olarak travmalar(çarpmalar), Diyabet(Şeker Hastalığı), böbrek hastalığı, Glokom(Göz Tansiyonu), ... sayılabilir. Peki, katarakt nedir?
Katarakt, göz bebeğimizin arkasında bulunan, görüntüye netlik ayarı yapabilen merceğin şeffaflığını yitirmesinden kaynaklanır. En sık görülen katarakt tipi yaşa bağlı olan “senil” katarakttır. En nadir olanı ise yaşamın ilk günlerinde saptanan katarakttır. Kromozom anomalisi, anneden geçen kızamıkçık, toksoplazmozis ya da cinsel yolla bulaşan bir hastalık bebekte katarakta yol açabilir. Genellikle 65 yaşından sonra görülen katarakt her iki cinsi de aynı oranda etkiler. Sıklıkla iki gözde de görülür.
Kişiye göre değişen hızda ilerleyen ve körlüğe kadar gidebilen görme azalması, kataraktın ilk belirtisidir. Göz bebeğinin rengi siyahtan griye, hatta kirli beyaza doğru döner. Çevre daha karanlık algılanır. Bulanık görme başlar. Renkler parlaklığını yitirir. Göz önünde bir “tül perde varmış” gibi hissedilir. Şeker hastalarında, ailesinde katarakt sorunu bulunanlarda, güneş ışınlarına -UV- daha fazla maruz kalan tropikal kuşakta ya da dağlarda yaşayanlarda, radyoterapi görmüş olanlarda, meyve ve sebzeden yoksun beslenenlerde, sigara içen, aşırı alkol tüketenlerde katarakt olasılığı daha fazladır.
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