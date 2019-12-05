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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Sağlık
05.12.2019 - 14:23, Son Güncelleme:

Kasık fıtığı belirtileri neler? Kasık fıtığı neden olur ve tedavisi nasıl yapılır?

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Kasık fıtığı belirtileri neler? Kasık fıtığı neden olur ve tedavisi nasıl yapılır?

Kasık fıtığı yaşam konforunu ciddi oranda etkileyen bir rahatsızlıktır. Bazı kasık fıtıkları hastalarda herhangi bir şikayete neden olmamaktadır. Bu rahatsızlık doktor tarafından tespit edilene kadar bir belirti göstermeyebilir. Peki, kasık fıtığı belirtileri neler? Kasık fıtığı neden olur ve tedavisi nasıl yapılır?

Kasık fıtığı adından da anlaşıldığı gibi kasık bölgesinde oluşan fıtık türüdür. Kasık fıtığı erkeklerde daha fazla görülen bir rahatsızlıktır. Ayrıca en fazla görülen fıtık rahatsızlıklarının başında kasık fıtığı gelir. Kasık fıtığının 3 farklı türü bulunur. Bunlar;

- Direkt,
- İndirekt,
- Femoral fıtıklardır.

Genellikle üç tür fıtık da birbirine benzer özellikler gösterir. Fakat indirekt fıtık türü her yaşta görülebilen ve daha fazla yayılım gösteren bir türdür. Femoral fıtık diğer fıtık türlerine göre daha nadir olarak görülür. Direkt kasık fıtığı ise çoğunlukla yaşa bağlı olarak orta ve ileri yaşlarda görülür. Kasık fıtığı çoğu kişi için zararsız gibi görünebilir. Fakat doktor muayenesinden sonra genellikle tedavi için ameliyat önerecektir. Çünkü bu rahatsızlığın ilerleyen aşamasında daha sorunlu komplikasyonlar ortaya çıkabilmektedir.

Kasık Fıtığının Belirtileri

Genel olarak kasık fıtığının belirtileri arasında;

- Kasık bölgesinde yaşanan şişkinlik,
- Öksürme ve hapşırma durumlarında kasık bölgesinde ağrı,
- Şişkinlik bölgesine basınç uygulandığında yanma ve ağrı durumu,
- Ağır kaldırma durumunda karın bölgesinin zorlanması ve acıması,
- Testis torbasında sürekli şişkinlik.

Bu belirtilerin çoğunluğu görüldüğünde doktorlar genellikle kasık fıtığından şüphelenmektedir.

Kasık Fıtığının Nedenleri

Kasık fıtığının nedenleri farklı çeşitlilik ve özellik gösterebilir. En çok karşılaşılan nedenler arasında;

- Karın içerisinde basıncın artması,
- Karın duvarında daha önceden bulunan bazı zayıf noktalar,
- Kronik hale gelen kabızlık ile idrar yapma halinde sık ıkınma,
- Ağır kaldırma,
- Aşırı kilo alma,
- Kronik hale dönüşe öksürükler ve hapşırma durumu,
- Hamilelik,
- Karaciğer yetmezliği ya da kalp sorunları nedeniyle karın içerisinde sıvı birikmesi.

Bu nedenler öncelikli olarak kasık fıtığına neden olan durumlar olarak nitelendirilir.

Kasık Fıtığı Tedavisi

Kasık fıtığı için ilaçlı bir tedavi yöntemi bulunmamaktadır. Kasık fıtığı için uygulanan tek yöntem cerrahi müdahaledir. Fakat ameliyat yöntemini aşamayacak hastalar ile ileri yaştaki kişiler için doktorlar kasık bağını önermektedir. Kasık bağı kişinin bacak bölgesindeki hareketleri kısıtlar ve fıtığın dışarı çıkmasını önler. Kasık bağı böyle bir müdahale sonucunda fıtığın boğulmasına da sebep olabilir. Bu nedenle hekimlerin önerisi de ameliyattır. Fıtık cerrahisinde asıl amaç fıtığın karın içirişinde bir alana yerleştirilmesidir. Böylece fıtığın çıkışa sebep olan boşluğu kolaylıkla kapatılabilir.

Kasık Fıtığı Ameliyatı

Kişinin abdominal duvarında gerçekleşen yırtık çoğunlukla iyileşmek yerine büyümeye meyillidir. Bu nedenle kasık fıtığı olan kişilerin derhal tedavi edilmesi gerekir. Fıtık küçük ise genellikle lokal anestezi ile basit şekilde uygulanabilir. Fakat hekimler bu operasyon için çoğunlukla genel anesteziyi tercih eder.

Kasık fıtığı ameliyatında iki yöntem uygulanır. Bu yöntemler açık ve laparoskopik olarak adlandırılan kapalı cerrahi müdahale yöntemidir. Açık yöntem söz konusu olduğunda kişinin kasık bölgesine yaklaşık 5-6 cm uzunluğunda kesi uygulanır. Laparoskopik cerrahi müdahalede ise 3 küçük kesi yeterlidir. Bu kesiler sayesinde içeri bir kamera sokulur ve ameliyat gerçekleştirilir.

Her iki ameliyat türünde de fıtıklı bölgenin içindeki organların tümü karın içine alınır. Ardından mesh olarak adlandırılan bir yama tekrar fıtık oluşması önlenir.

Kasık Fıtığı Ameliyatı Sonrası

Kasık fıtığı ameliyatından birkaç saat sonra hasta ağızdan beslenebilir. Cerrahi müdahale ardından ise yaklaşık 8 saat sonra ayağa kalkar ve yürüyebilir. Ameliyattan sonra hastanın 1 gün hastanede kalması gerekir. 1 gün sonra ise hasta taburcu edilir. Bu süreç boyunca hastanın ağır eşya kaldırmaması, düzenli beslenmesi ve yapıyorsa spora ara vermesi gerekmektedir.

 

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