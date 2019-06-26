Karpuz kilo yapar mı?

C, A ve betakarotenler açısından iyi bir kaynak olan karpuz, bol sulu olması nedeniyle besin değeri olmayan bir meyve olarak düşünülür. Bu nedenle, diyet yapan kişiler, bolca karpuz tüketerek kilo almayacaklarını düşünürler. Ancak, karpuzun 200 gramında yaklaşık 50 kalori vardır. Bu sebeple kalori başına alınan besin öğesi miktarı fazladır. İşte, karpuzu kilo üzerindeki etkisiyle ilgili merak edilenler.

KARPUZ KİLO YAPAR MI?

Karpuz her meyve gibi içerisinde şeker barındırıyor. Bu nedenle karpuzu az miktarda tüketmek vücut için pek çok fayda sağlarken, fazla tüketilen her meyve gibi karpuz da şeker oranı nedeniyle kilo almaya neden olabiliyor. Kan şekerinde dalgalanmalara neden olan bu durum çabuk acıkmamıza da zemin hazırlıyor. Karpuzun aşırı tüketimi aynı zamanda midede gaz ve şişkinlik gibi problemler oluşmasına neden oluyor.

Günde iki veya üç dilim karpuz yemek pek çok açıdan yararlı bulunsa da bu miktarı yukarı çıkarmak ekstra kalori ve şeker alımı açısından sorun teşkil ediyor. Diyet yapanlar için de az miktarda karpuz tüketimi öneriliyor. 150 gram karpuz yaklaşık olarak 50 kalori içeriyor. Bu da bir dilim ince ekmekten daha az. Bu sebeple özellikle ara öğünlerde bir porsiyon karpuz tüketmek hem besleyici hem de az kalorili bir seçenek olarak karşımıza çıkıyor.

Diyetteyken karnınız acıktığında bir dilim karpuz yemek sizi tok tutmasının yanında vücut için gerekli vitaminleri almanıza da yardım ediyor. Karpuza kırmızı rengini veren likopen maddesi kalp hastalıklarını önlemenin yanında yaşlanma etkilerini önlemede de aktif rol oynuyor. Yağ ve kolestrol içermeyen karpuz; kalsiyum, demir, magnezyum ve potasyum gibi vitaminler yönünden zengin bir besin.

Dengeli bir beslenme için günde iki veya üç dilimden fazla karpuz tüketmemek ve karpuzu peynir gibi yan ürünler yerine tek tüketmek ekstra kalori alımını önlüyor. Yüksek miktarda su içeren karpuz, yaz aylarında oluşan hararet gibi sorunlara karşı da oldukça faydalı olan meyvelerin başında geliyor.