Karpuz diyeti nasıl yapılır? Karpuzun faydaları neler?
Yazın en sevilen meyvesi karpuz, market ve pazar raflarında yer aldı, karpuz diyeti de bir kez daha akıllara geldi. Özellikle karpuz-peynir ikilisi, yemek yapmaya vakti olmayanlar, sıcaklardan bunalanlar için enfes bir öğün. Peki, karpuz diyeti nasıl yapılır? Karpuzun faydaları neler?
Düşük kalorisi, yüksek su içeriği ile kilo vermeye yardım eden karpuz, vücudumuz için de pek çok faydayı beraberinde getiriyor. İşte, karpuzun faydaları ve ilk kez karpuz diyeti yapacak olanlar için 2 günlük diyet programı örneği…
Karpuzun faydaları
Doğal bir diüretik (idrar söktürücü) olan karpuz, böbrekleriniz için oldukça faydalıdır. Vücudun zararlı toksinleri boşaltmasına yardımcı olur, karaciğeri temizler, böbrek fonksiyonunu uyarır ve gut hastalığına neden olan ürik asidi üzerinde azaltıcı rol üstlenir.
Karpuzun içeriğinde bol miktarda bulunan laykopen maddesi, kansere karşı bağışıklık sistemini güçlendirir.
Laykopen maddesi ise antioksidan özelliği sayesinde, serbest radikaller denilen zararlı toksinlerin sağlıklı doku ve organlara bağlanmasını engeller.
Karpuz içerdiği A ve C vitaminleri sayesinde saçlarımız ve cildimiz için de mükemmel bir besin. Yüksek su oranı ve saçları nemlendiren sebum üretiminde gerekli A vitamini içeriği sayesinde cildi daha canlı ve güzel gösteriyor.
Karpuzda bulunan potasyum ve magnezyum miktarı, tansiyonu düşürüyor. Ayrıca kan damarları ve arterler üzerindeki gerginliği serbest bırakıp, böylece kan akışını uyarıyor.
2 günlük örnek karpuz diyeti listesi
1. gün
Kahvaltı: Bir dilim karpuz, 1 dilim yağsız beyaz peynir, 1 bardak çay, 1 dilim kepekli ekmek
Ara öğün: 3 adet ceviz
Öğlen: 1 dilim karpuz
Ara öğün: 1 kase yoğurt
Akşam: Izgara tavuk, 1 dilim kepek ekmeği
Ara öğün: 1 dilim karpuz
2. gün:
Kahvaltı: 1 haşlanmış yumurta, 1 dilim karpuz, 1 dilim yağsız peynir
Ara öğün: 1 bardak kefir
Öğle: Sebze yemeği, yeşil salata
Ara öğün: 1 dilim karpuz
Akşam: Izgara köfte, 1 dilim kepek ekmeği, 1 dilim karpuz
Ara öğün: 5 adet çiğ badem
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