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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Sağlık
19.06.2019 - 15:09, Son Güncelleme:

Karpuz diyeti nasıl yapılır? Karpuzun faydaları neler?

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Karpuz diyeti nasıl yapılır? Karpuzun faydaları neler?

Yazın en sevilen meyvesi karpuz, market ve pazar raflarında yer aldı, karpuz diyeti de bir kez daha akıllara geldi. Özellikle karpuz-peynir ikilisi, yemek yapmaya vakti olmayanlar, sıcaklardan bunalanlar için enfes bir öğün. Peki, karpuz diyeti nasıl yapılır? Karpuzun faydaları neler?

Düşük kalorisi, yüksek su içeriği ile kilo vermeye yardım eden karpuz, vücudumuz için de pek çok faydayı beraberinde getiriyor. İşte, karpuzun faydaları ve ilk kez karpuz diyeti yapacak olanlar için 2 günlük diyet programı örneği…

Karpuzun faydaları

Doğal bir diüretik (idrar söktürücü) olan karpuz, böbrekleriniz için oldukça faydalıdır. Vücudun zararlı toksinleri boşaltmasına yardımcı olur, karaciğeri temizler, böbrek fonksiyonunu uyarır ve gut hastalığına neden olan ürik asidi üzerinde azaltıcı rol üstlenir.

Karpuzun içeriğinde bol miktarda bulunan laykopen maddesi, kansere karşı bağışıklık sistemini güçlendirir.

Laykopen maddesi ise antioksidan özelliği sayesinde, serbest radikaller denilen zararlı toksinlerin sağlıklı doku ve organlara bağlanmasını engeller.

Karpuz içerdiği A ve C vitaminleri sayesinde saçlarımız ve cildimiz için de mükemmel bir besin. Yüksek su oranı ve saçları nemlendiren sebum üretiminde gerekli A vitamini içeriği sayesinde cildi daha canlı ve güzel gösteriyor.

Karpuzda bulunan potasyum ve magnezyum miktarı, tansiyonu düşürüyor. Ayrıca kan damarları ve arterler üzerindeki gerginliği serbest bırakıp, böylece kan akışını uyarıyor.

2 günlük örnek karpuz diyeti listesi

1. gün
Kahvaltı: Bir dilim karpuz, 1 dilim yağsız beyaz peynir, 1 bardak çay, 1 dilim kepekli ekmek
Ara öğün: 3 adet ceviz
Öğlen: 1 dilim karpuz

Ara öğün: 1 kase yoğurt
Akşam: Izgara tavuk, 1 dilim kepek ekmeği
Ara öğün: 1 dilim karpuz

2. gün:
Kahvaltı: 1 haşlanmış yumurta, 1 dilim karpuz, 1 dilim yağsız peynir
Ara öğün: 1 bardak kefir
Öğle: Sebze yemeği, yeşil salata
Ara öğün: 1 dilim karpuz
Akşam: Izgara köfte, 1 dilim kepek ekmeği, 1 dilim karpuz
Ara öğün: 5 adet çiğ badem

 

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