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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Sağlık
29.08.2019 - 11:52, Son Güncelleme:

Karpal Tünel Sendromu (KTS) nedir?

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Karpal Tünel Sendromu (KTS) nedir?

Karpal Tünel Sendromu (KTS) mesleki kas iskelet sistemi hastalıklarından biridir. Parmak uyuşması, bilek ağrısı, başparmakta güç kaybı gibi problemlerle kendisini gösteren karpal tünel sendromu belirtileri kişiden kişiye göre değişebilir, belirtilerin sadece biri, bir kısmı veya birçoğu görülebilir. Peki, karpal tünel sendromu nedir?

Karpal Tünel Sendromu (kısaca KTS), parestezi, ağrı, uyuşma ve diğer belirtilerin neden olduğu bir medyan nöropati tuzağıdır. Temel problem ele giden medyan sinirin el bileğindeki karpal tünelden geçerken çevre kılıf tarafından sıkışmasıdır.
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Boyun bölgesinden çıkıp bileğe kadar uzanan medyan sinir elde birçok kasın uyarılmasını üstlenir. İşte bu kanal boyunca medyan sinir çeşitli nedenlerden dolayı el bileğinde baskıya uğrarsa, sinir sıkışmaları arasında en sık görülen Karpal Tünel Sendromu ortaya çıkabilir
KTS’na neden olan başlıca aktiviteler şunlardır;

• Bileğe uzun süre aşırı güç uygulanması
• Bileğin uzun süre zorlayıcı pozisyonda kalması
• Uzun süreli, aşırı miktarda tekrarlanan hareketler
• El kol titreşimi ve/veya soğuk maruziyeti
• Karpal tunele doğrudan basınç uygulanması

Belirtileri

Kullanım alışkanlıklarına bağlı olarak oluşan rahatsızlıkların sıralı bir gelişimi süreci söz konusu değildir. Bu açıdan kişiden kişiye göre aşağıda geçen rahatsızlık tanımlarından sadece biri, bir kısmı veya birçoğu görülebilir.

Parmak uyuşması: parmaklarda uyuşma
Bilek ağrısı: bilekten kola uzanan ani ve keskin ağrı
Parmaklarda yanma hissi
Daha çok sabahları görülen şişlik ve el krampları
Başparmakta güç kaybı
El ve bilek ağrısıyla uyanma
Elde uyuşma, nöropraksi

 

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