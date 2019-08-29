Karpal Tünel Sendromu (KTS) nedir?
Karpal Tünel Sendromu (KTS) mesleki kas iskelet sistemi hastalıklarından biridir. Parmak uyuşması, bilek ağrısı, başparmakta güç kaybı gibi problemlerle kendisini gösteren karpal tünel sendromu belirtileri kişiden kişiye göre değişebilir, belirtilerin sadece biri, bir kısmı veya birçoğu görülebilir. Peki, karpal tünel sendromu nedir?
Karpal Tünel Sendromu (kısaca KTS), parestezi, ağrı, uyuşma ve diğer belirtilerin neden olduğu bir medyan nöropati tuzağıdır. Temel problem ele giden medyan sinirin el bileğindeki karpal tünelden geçerken çevre kılıf tarafından sıkışmasıdır.
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Boyun bölgesinden çıkıp bileğe kadar uzanan medyan sinir elde birçok kasın uyarılmasını üstlenir. İşte bu kanal boyunca medyan sinir çeşitli nedenlerden dolayı el bileğinde baskıya uğrarsa, sinir sıkışmaları arasında en sık görülen Karpal Tünel Sendromu ortaya çıkabilir
KTS’na neden olan başlıca aktiviteler şunlardır;
• Bileğe uzun süre aşırı güç uygulanması
• Bileğin uzun süre zorlayıcı pozisyonda kalması
• Uzun süreli, aşırı miktarda tekrarlanan hareketler
• El kol titreşimi ve/veya soğuk maruziyeti
• Karpal tunele doğrudan basınç uygulanması
Belirtileri
Kullanım alışkanlıklarına bağlı olarak oluşan rahatsızlıkların sıralı bir gelişimi süreci söz konusu değildir. Bu açıdan kişiden kişiye göre aşağıda geçen rahatsızlık tanımlarından sadece biri, bir kısmı veya birçoğu görülebilir.
Parmak uyuşması: parmaklarda uyuşma
Bilek ağrısı: bilekten kola uzanan ani ve keskin ağrı
Parmaklarda yanma hissi
Daha çok sabahları görülen şişlik ve el krampları
Başparmakta güç kaybı
El ve bilek ağrısıyla uyanma
Elde uyuşma, nöropraksi
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