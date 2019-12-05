Karın şişliği neden olur ve nasıl geçer? Karın şişliğine ne iyi gelir?

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Sağlık HaberleriKarın şişliği neden olur ve nasıl geçer? Karın şişliğine ne iyi gelir?
GeriSağlık Karın şişliği neden olur ve nasıl geçer? Karın şişliğine ne iyi gelir?
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Sağlık
05.12.2019 - 10:56, Son Güncelleme:

Karın şişliği neden olur ve nasıl geçer? Karın şişliğine ne iyi gelir?

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Karın şişliği neden olur ve nasıl geçer? Karın şişliğine ne iyi gelir?

Karın şişliği sorunu zaman zaman günlük hayatı olumsuz etkileyebiliyor. Karın şişliğinin kendi içerisinde pek çok nedeni bulunur. Bu nedenler kişinin yaşadığı hayata ya da kilosuna, yaşına, beslenme şekline göre farklılık gösterir. Peki, karın şişliği neden olur ve nasıl geçer? Karın şişliğine ne iyi gelir?

Karın şişkinliği pek çok kişinin hayatını etkileyen ve mide ile bağırsak şişkinliklerinin neden olduğu durumlardır. İnsan vücudunda yararlı bağırsaklar ile mide bakterilerinin meydana getirdiği bir miktar gaz bulunur. Oluşan bu gaz kişinin sağlığına herhangi bir olumsuz etki yapmaz. Ayrıca kişiyi de rahatsız etmez. Her ne kadar zararsız bir gaz gibi gözükse de eğer vücutta bu gaz miktarı artarsa bazı durumlar da ortaya çıkabilir. Özellikle kişinin vücudundan bu gaz tahliye edilmezse oluşan fazla hava nedeniyle organların duvarlarında bir gerilime meydana gelir.

Organların gerilmesine neden olan gaz, bazı komplikasyonları da beraberinde getirir. Özellikle karın şişliği halinde en fazla nefes darlığı, kontrolsüz şekilde gaz çıkarma ve karın ağrısı şeklinde bazı durumlar gözlemlenir.

Karın Şişliğinin Nedenleri

Karın şişliğinin nedenleri arasında;

1- Sindirim Sisteminden Gelen Rahatsızlıklar: Bağırsak sendromu, ülser ve gastrit gibi rahatsızlıklar nedeniyle bağırsak ve mide üzerinde gaz birikimi meydana gelir. Biriken gaz karın şişkinliğine neden olur.

2- Stres: Yoğun şekilde yaşanan stres özellikle bağırsak ve mide üzerinde basınca neden olur ve şişkinlik yapar.

3- Yanlış Beslenme: Karbonhidrat seviyesi yüksek besinler nedeniyle midede bir şişkinlik hissedilir.

4- Ödem: Vücutta biriken ödem yani fazla sıvı karın şişkinliğine yol açar.

Karın Şişliğini Azaltmak İçin Neler Yapılmalıdır?

Karın şişkinliğinin ana nedeni midede oluşan ve sıkışan gazlardır. Bu gazlar tahliye edilmediği sürece sürekli karın şişliği yaşanır. Karın şişliğini en aza indirmek ve oluşumunu engellemek için bazı durumlara dikkat etmek gerekir. Özellikle yemekleri olduğundan daha yavaş yemelisiniz. Çünkü hızlı yemek yemek daha fazla havanın yutulmasına neden olur. Yemek sırasında konuşmamaya ve yemekleri sindirerek yemeye dikkat etmelisiniz.

Stresten olduğunda uzak durmalısınız. Çünkü yoğun stres gaz birikimini artırır ve diğer organlara daha fazla basınç yapılmasına neden olur. Stresli ortamlardan uzak durarak bu problemi en aza indirebilirsiniz.

Karın Şişliği İçin Uzman Müdahalesi

Karın şişliğinin nedeninin doğru şekilde ortaya çıkartılması için mutlaka bir uzman desteğinden faydalanmak gerekir. Bu destek sonucunda sürekli devam eden karın şişliği için doktorlar endeskopi ve kolonoskopi gibi yöntemlere başvururlar.

Sürecin aşamasına ve kişideki hastalığa göre bireylere bir beslenme programı oluşturulabilir. Ayrıca mide ve bağırsakta farklı bir problem varsa doktor tarafından çeşitli yöntemlerle bu problemler de ortaya çıkartılır. Böylece karın şişliğinin ana nedenleri de uzman müdahalesi sayesinde anlaşılmış olur.

Karın Şişliğine Bitkisel Çözümler

Karın şişliği eğer geçici bir probleme dayanıyorsa sorunu bitkisel yöntemlerle de çözmek mümkündür. Özellikle karın şişliği için tercih edilen besinler ve bitkisel çaylar şişliği azaltmak için idealdir. Yapılan bitkisel yöntemler sonucunda halen şişlik geçmiyorsa mutlaka bir uzmana başvurmak gerekir. Karın şişliğinde en büyük yardımcı rezene çayıdır. Bir şişlik hissediyorsanız rezene çayı demleyerek günlük 1 defa içmeniz yeterli olacaktır. Ayrıca zencefil çayı da şişliği azaltmak için içilmesi gereken bitkisel çaylar arasındadır.

Karın Şişliğini Önlemek İçin Yapılması Gerekenler

- Karın şişliğini önlemek için mutlaka yağlı ve baharatlı yiyeceklerden uzak durmak gerekir.
- Uykudan kalkar kalmaz yemek yememeli ve geceleri yemek yemeyi bırakmalısınız.
- Fazla kilonuz bulunuyorsa mutlaka kilo vermeye özen göstermelisiniz.
- Mideniz için zararlı besinleri ve alışkanlıkları bırakmalısınız.
- Stresten ve hızlı yemek yemekten uzak durmanız gerekir.
- Sindirim sistemine yardımcı olan maden suyu içerek şişkinliği azaltabilirsiniz.

 

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle