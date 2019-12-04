Karın ağrısına ne iyi gelir? Karın ağrısı nasıl geçer? Karın ağrısı nedenleri

Birçok farklı fiziksel neden ötürü karın ağrısı, çocuklar ve yetişkinlerde görülebilir. Özellikle kış aylarında ve mevsim geçişlerinde vücut dirençsiz olduğu için karın ağrısı bulgularına rastlanmaktadır. Çocuklarda ve zayıf kişilerde görülme sıklığı daha fazladır. Karnın düzenli ve şiddetli ağrıması başka bir hastalığın belirtisi de olabilir.



Karın Ağrısının Mevsimsel Nedenleri Nelerdir?



1- Korunaklı giyinmemek: Serin ve yağışlı havalarda ince kumaşlardan imal edilmiş kıyafetler giymek karın ağrısının önde gelen sebeplerinden biridir. Pamuk ağırlıklı kumaşlar tercih edilmelidir. Aynı zamanda saçların ıslanmaması için bere ya da şemsiye kullanılmalıdır. Saçların uzun süre ıslak kalması, doğrudan doğruya karın ağrısına neden olabilir.



2- Kış mevsiminde soğuk su tüketimi: Kış mevsiminde ya da terli terli soğuk su içmek bağışıklık sistemi yavaşlatır. Bu da baş ve karın bölgesinde ağrılara neden olur.



Karın Ağrısının Fiziksel Nedenleri



1- Özensiz beslenme: Sağlığına dikkat etmeyen ve bununla birlikte özensiz beslenen kişilerde karın ağrısı şikayetleri sıklıkla görülüyor. Özellikle kahvaltı öğününde protein içerikli gıdalar yenmelidir. Öğün araları atlanmamalı ve organik beslenmeye ağırlık verilmelidir.



2- Adet dönemi: Regl dönemlerinde kadınlarda karın ağrısı şikayetleri had safhaya varıyor. Bununla birlikte kadın üreme organlarının iltihaplanması da şiddetli ağrılara sebep olabilir.



3- Grip ve nezle: Bünyesi zayıf olan kişiler grip veya nezle olduklarında sadece başları değil karın ve mideleri de ağrır. Bunun en büyük nedeni metabolizmanın yavaşlaması ve bağışıklık sisteminin alarm vermesidir.



Karın Ağrısına Neden Olabilecek Diğer Faktörler Neler?



1- Yaralanmalar: Çeşitli kazalar sonucu vücutta oluşan travmatik yaralar çoğunlukla karın ağrısına neden olur. Özellikle bel ve üst karın bölgesindeki yaraların ağrıları tüm vücudu dolaşabilir.



2- Kas ağrıları: Sporda karın bölgesini aşırı çalıştırmak o bölgedeki kasların ağrımasına neden olur. Özellikle fazla miktarda çekilen mekik ve uzun süreli yürüyüşler karnın ağrımasına neden olabilir.



3- Hazımsızlık: Yemeklerden sonra ortaya çıkan sindirim problemleri, hazımsızlık sorununa yol açar. Hazımsızlık ise hem mideyi hem de alt karnı ağrıtan bir sorundur. Giderilmesi için hareket edilmeli ve maden suyu tüketilmelidir.



Karın Ağrısı Çeşitleri



1- Hafif şiddetli karın ağrısı: Yemeklerden sonra hazımsızlık sorunlarında, ufak yaralanmalarda ve adet dönemlerinde duyulan karın ağrısıdır. Geçmesi için ilaç yerine mideyi rahatlatan bitki çayları içilebilir.



2- Orta şiddetli karın ağrısı: Orta şiddetli karın ağrıları, post-travmatik yaralanmalarda, ülser delinmelerinde ve gastritte ortaya çıkabilir. Geçmediği takdirde bir uzmana görünebilir.



3- Yüksek şiddetli karın ağrısı: Yüksek şiddetli karın ağrıları akut karın ağrısı adıyla da biliniyor. Spazm şeklinde başlar ve başka bir hastalığın habercisi olabilir.



Karın Ağrısını Geçirmek için Neler Yapılmalı?



1- Bitki çayı: Birçok faydası ispatlanmış olan bitki çayları karın ağrısının bitkisel ve alternatif çözümünde değerlendirilebilir. Bu çayların başında papatya çayı geliyor. Ayrıca damak zevkine göre kuşburnu ve ada çayı da demlenerek hazırlanabilir. Vitaminini öldürmemesi bakımından içerisine şeker yerine bal eklenebilir.



2- Limon suyu: Geçmeyen, kronik karın ağrılarının şiddetini azaltmak için limon suyu hazırlanabilir. Bir sıcak suyun içine eser miktarda damlatılan limon suları, adet dönemlerindeki karın ağrılarının giderilmesi için de kullanılabilir.



3- Sıcak su torbası: Özellikle kadınların sıklıkla kullandığı sıcak su torbaları, hazımsızlık ve şişkinlik gibi sorunlarda kullanılabilir. Midenin şişmesi karın bölgesini de ağrıtmaktadır. Sıcak su torbaları 10 dakika kadar ağrıyan bölgeye konulabilir.



4- Küçük egzersizler: Ev ortamında da yapılabilen küçük egzersizler karın ve kas ağrılarının giderilmesinde etkilidir. Eller bel hizasına konularak bacaklar içeri doğru çekilebilir.