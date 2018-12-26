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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Sağlık
26.12.2018 - 11:09, Son Güncelleme:

Karadağ: “Gazeteciler, hekimlerin görüşünü almalı”

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Karadağ: “Gazeteciler, hekimlerin görüşünü almalı”

Türk Dermatoloji Derneği Akne Çalışma Grubu Başkanı Doç. Dr. Ayşe Serap Karadağ “Sorumlu habercilik anlayışı halkı doğru yönlendirmeyi ve özellikle sağlık konularında hekimlerin görüşlerine de yer verilmesini gerektirir.” dedi.

Geçtiğimiz günlerde ‘Denizli'de 25 yaşındaki Fatma Özen sivilcelerinden kurtulmak için eczaneden aldığı ilacı 3 ay aralıksız kullanınca, karaciğer yetmezliği yaşadı. Genç kız, babasından nakille hayata tutundu.’ spotuyla verilen haberle ilgili olarak Türk Dermatoloji Derneği Akne Çalışma Grubu Başkanı Doç. Dr. Ayşe Serap Karadağ kamuoyunu bilgilendirmek üzere açıklama yaptı:

Bilimsel dayanaktan uzak

“Basın yayın organlarında yer alan Sivilce için ilaç içti, neredeyse canından oluyordu’ isimli haber hakkında Türk Dermatoloji Derneği Akne Çalışma Grubu olarak açıklama yapmak, doğruları siz ve toplumla paylaşmak istiyoruz.

Bu üzücü olay, halkımızı yanlış yönde algıya sevk eden bilimsel dayanaktan uzak haberdir. Hastanın adı belirtilmeyen bir ilacı kendi başına eczaneden aldığı, bir hafta içmesi gerekirken 3 ay içtiği, bunun sonucunda da karaciğer yetmezliğine girdiği belirtilmektedir. Burada dermatolog tavsiyesi almadan, ilaca başlamadan önce ve tedavi süresince zorunlu kan tetkiklerini yaptırmayan hasta son derece yanlış bir tavır sergilemiştir.

İlaçlar mutlaka doktor takibinde kullanılmalı

Hastanın ilacın başlanmasından önce karaciğer testleri yapılmadığı için karaciğer fonksiyonlarında bir bozukluk olup olmadığı bilinmemektedir. Kaldı ki ağızdan alınan aspirin ve ağrı kesiciler gibi toplumda sık olarak kullanılan ilaçlar dahi karaciğer testlerinde bozulma yapabilmekte ve mutlaka doktor takibinde kullanılması gerekmektedir.

Gazeteciler hekimlerin görüşünü almalı

Basın Yayın organlarının bu tür bilimsel verilerden uzak, hastaların yaptığı hataları sanki sivilce ilaçları yapmış gibi göstererek haberleştirmesi gerçekten tedaviye ihtiyacı olan hastaları korkutmakta ve tedaviye ulaşmalarını engellemektedir. Bu durum hastaların hiçbir bilimsel temele dayanmayan, tıp dışı tedavileri kontrol dışı kullanmalarına neden olmaktadır. Ayrıca ilacın içeriği belirtilmeden sivilce ilacı denilerek sivilce tedavisinde kullanılan tüm ilaçlar zan altında bırakılmaktadır. Bu haberin orijinalinde ‘sivilce ilacı yüzünden karaciğerini kaybeden’ tabirini kullanmak yerine ‘hekim kontrolü dışında bilinçsiz ilaç kullanımının ne kadar zararlı boyutlara ulaşabileceği’ vurgulanmalıydı. Sorumlu habercilik anlayışı halkı doğru yönlendirmeyi ve özellikle sağlık konularında hekimlerin görüşlerini de dikkate almayı gerektirmektedir. Mesleğini hakkıyla gerçekleştirmeye çalışan hekimleri ve sağlık habercilerini zan altında bırakacak bu yaklaşımlar hepimizi üzmektedir.”

 

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