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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Sağlık
04.12.2019 - 15:27, Son Güncelleme:

Karaciğer yağlanması nedir? Karaciğer yağlanmasının belirtileri ve tedavisi

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Karaciğer yağlanması nedir? Karaciğer yağlanmasının belirtileri ve tedavisi

Karaciğer yağlanması, karaciğerde yer alan hücrelerde normal yağ seviyesinin üzerinde bir yağ birikmesi nedeniyle görülen bir karaciğer hastalığıdır. Karaciğer üzerinde yağlanma derecesi arttıkça karaciğerde bazı rahatsızlıklar da ortaya çıkar. Peki, karaciğer yağlanması nedir? Karaciğer yağlanmasının belirtileri ve tedavisi

Tıp dilinde karaciğer yağlanması Hepatosteatoz olarak adlandırılır. Çok belirti göstermeyen bu hastalık sinsice ilerlemektedir. Ultrasonografik incelemeler sonucunda erken teşhis söz konusu olabilir. Fakat hastalık ilerledikçe daha tehlikeli olur ve farklı hastalıklar ortaya çıkmaya başlar. Özellikle karaciğer iltihaplanmaları ile bazı organların fonksiyonlarının azalması meydana gelir. Bu durum zamanla karaciğer hücrelerinde yıkıma neden olabilir. Sonuç olarak ise karaciğer kanseri ya da siroz gibi ciddi hastalıklar yaşanır. 

Karaciğer Yağlanmasının Belirtileri

Karaciğer yağlanması erken evrelerde olduğu zaman çok net bir belirti göstermez. Fakat hastalık ilerledikçe özellikle hastada karnın sağ üst kısmında bir basınç hissetmeye başlar. Bu basınç hali büyüyen karaciğerin yan dokulara ve kemiklere uyguladığı baskıdan kaynaklanır. Bu durumun haricinde karaciğer yağlanmasında en sık görülen belirtiler şunlardır:

- Mide bulantısı ve kusma hali,
- Kesilen iştah,
- Halsizlik, kendini yorgun hissetme,
- Göğüs ise karın bölgesinde hissedilen ağrı ve sancıma durumu,
- Cilt yüzeyinde kaşıntı ve kızarıklık,
- Cildin daha sarı olması.

Bu belirtilerin tümü ele alındığında kişilerde ilk olarak karaciğer yağlanmasına bakılır.

Karaciğer Yağlanmasının Nedenleri

Karaciğer yağlanmasına neden olan pek çok etken mevcuttur. Bu etkenlerden ilki ise sağlıksız beslenmedir. Özellikle günlük tüketilen yağ miktarı ve öğün aralıkları karaciğer yağlanmasını tetikler. Bu durumun haricinde bazı nedenler de rahatsızlığa ortam yaratabilir. Bu nedenler;

- Hızlı şekilde kilo alıp verme,
- Sürekli kullanılması gereken ilaçlar,
- Alkol ve sigara gibi zararlı alışkanlıkların varlığı,
- Hareketsiz ve sporsuz bir yaşam,
- Obezite sorunu,
- Yüksek seviyede kolesterol,
- Gebelik hali,
- Toksin ve yağ içeriği yüksek besinler tüketilmesi,
- Sağlıksız beslenme.

Orta yaşlarda olan kişilerde karaciğer yağlanması daha çok görülür. Gençlerde bu oran biraz daha azdır. Özellikle metabolizmanın yavaşlaması karaciğer yağlanmasını da tetikler.

Karaciğer Yağlanmasında Evreler

Karaciğer yağlanması 4 evreden oluşur. Bu evreler şunlardır:
1. Evre: Bilinen en hafif ve zararsız evredir. Bu evrede karaciğerde herhangi bir yıkım meydana gelmez.
2. Evre: Tamamen steatohepatit olarak ilerleyen bu evrede yağlanma durumuna göre bazı inflamasyonlar görülür.
3. Evre: Fibrozis evresi olarak da adlandırılır. Bu evrede karaciğer dokuları yavaş yavaş sertleşir ve diğer dokulara zarar vermeye başlar.
4. Evre: Karaciğer yağlanmasında son evredir. Karaciğer sirozu görülür.

Karaciğer Yağlanmasında Teşhis

Karaciğer yağlanmasında teşhisin konulabilmesi için karaciğer enzimlerinin yüksek seviyede olmasına ve kan lipidlerinin yüksek çıkmasına bakılır. Bu testlerin sonucu yüksekse genellikle karaciğer yağlanması ile ilgili ön tanı koyulabilir. Karaciğer yağlanması ile ilgili bir test yapılacaksa mutlaka kan testinde Hepatit B ve C virüslerine de bakmak gerekir.

Karaciğer yağlanmasının net ve kesin olarak teşhis edilmesi için karaciğer ultrasonografisi, tomografi ve MR yapılmalıdır. Hastaya nasıl bir tedavi uygulanacağı ise test sonuçlarına bağlıdır. Özellikle hastalığın hangi evrede olduğu tedavi açısından çok önemlidir.

Karaciğer Yağlanmasında Tedavi

Karaciğer yağlanması için tedaviye başlayacak hasta eğer normal kilosunun üzerinde ise öncelikle bir diyetisyene yönlendirilir. Düzenli beslenme alışkanlıkları kazandırılır. Ayrıca hastada Hiperlipidemi varsa mutlaka kan lipidleri dengelenmeye çalışılır. Bu tür hastalarda tedavi süresi 6 aydır.

Karaciğer enzimlerindeki yağ yüksekliği devam eden hastalara ise öncelikle karaciğer biyopsisi uygulanmalıdır. Hekimin yönlendirmesine göre hastaya mutlaka düzenli egzersiz, diyet ve kan şekeri kontrolü alışkanlıkları kazandırılmalıdır. Özellikle hastanın sigara ve alkol gibi zararlı alışkanlıkları bırakması gerekir.

 

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