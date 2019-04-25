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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Sağlık
25.04.2019 - 21:32, Son Güncelleme:

Karaciğer enzimleri neden yükselir?

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Karaciğer enzimleri neden yükselir?

Karaciğer enzimlerindeki bazı problemler, GGT’deki artışına ve sağlık sorunlarına neden olur. Yükselen karaciğer enzimi, karaciğerde iltihaplanma ve hasar olduğunu düşündürür. Halsizlik, yorgunluk, idrar renginde koyulaşma ve yüksek ateşle kendisini gösteren karaciğer enzim yüksekliği hakkında birçok vatandaş bilgi sahibi olmak istiyor. Peki, Karaciğer enzimleri neden yükselir? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler.

Karaciğer enzim yükselikliği genellikle, alkol, kullanılan ilaçlar, karaciğer yağlanması gibi nedenlerle ortaya çıkabiliyor. Aşırı enzim yüksekliği ciddi sağlık sorunudur ve tedavi edilmediği takdirde ciddi hastalıklara davetiye çıkarabilir. İşte, karaciğer yağlanması ve karaciğer enzim yüksekliği ile ilgili merak edilenler.

KARACİĞER YAĞLANMASI NEDEN OLUR?

Karaciğer yağlanmasında en önemli nedenler hepatit, diyabet, alkol alımı olarak sıralanabiliyor. karaciğer yağlanması, triaçilgliseroller senteziyle VLDL dengezisliği sonucu ortaya çıkan bir hastalıktır.

Prof. Dr. Osman Müftüoğlu karaciğer yağlanması ve karaciğer enzim yüksekliği ile ilgili şu bilgileri veriyor;

Karaciğer yağlanması, yaygın ve mühim sağlık sorunlarından biri. Yaygınlığın nedeni sadece alkol tüketimindeki artış da değil. Şekerin özellikle nişasta bazlı fruktozun (NBŞ) ve beyaz un mamulü endüstriyel ekmeğin fazlaca tüketilmesi de ciddi bir problem. Bilhassa NBŞ’nin altını çizmek lazım. NBŞ’li besinler tüketen annelerin bebekleri bile karaciğer yağlanmasıyla dünyaya gelebiliyor deniyor. NBŞ çocuk ve gençlerdeki karaciğer yağlanmasının da 1 numaralı sebebi olarak gösteriliyor. Çünkü yedikleri bisküviler, gofretler, içtikleri gazlı gazsız içecekler NBŞ kaynıyor. Karaciğer yağlanması sessiz, sinsi ve ciddi bir sorun. Tedavi edilmediğinde problem karaciğer iltihaplanmasına (hepatit), siroza, hatta karaciğer kanserine kadar ilerleyebiliyor. Ayrıca karaciğer yağlanınca detoks fonksiyonlarını da yerine getiremiyor. Kilo almayı kolaylaştırıyor, yorgun düşürüyor, halsiz bırakıyor.

KARACİĞER ENZİMLERİ NEDEN YÜKSELİR?

Normal sınırlardaki hafif yükselmelerinin bile ciddiye alınması gereken bir toksin yükünün, bir karaciğer yetersizliğinin, bir glutatyon açlığının da ilk bulgularındandır. Karaciğeriniz sağlam mı? Doktorlar böyle bir soruyu net olarak yanıtlamak istediklerinde “karaciğer enzimleri” ne durumda ona da bir bakarlar, ALT, AST, GGT seviyelerinde yükselme var mı araştırırlar. Ne var ki üçüncüsü yani GGT, açık yazılımı ile “Gamma Glutamil Transferaz”, sadece
sıradan bir karaciğer enzimi, bildik ve önemsiz bir karaciğer fonksiyon bozukluğu habercisi değildir.

GGT antioksidan orkestrasının şefi, antioksidan takımının kaptanı ve ustası  glutationa metabolik ihtiyacın arttığını gösteren mühim bir uyarı işareti gibi de kabul edilmelidir.  Nedeni şu: GGT’deki artış, karaciğerin detoksifikasyon işinde zorlandığının, artan toksin ve serbest radikal yükü ile baş etmekte başarısız kaldığının da göstergesidir.

Kısacası kan analizlerinde “detoks” sistemi hakkında fikir edinmek istiyorsanız, detoks gücünüzün ne durumda olduğunu merak ediyorsanız tavsiyem yılda bir kez GGT seviyelerinizi de kontrol ettirmenizdir.

Bu özellikle aşırı kimyasal toksine maruz kaldığını düşünen, fazlaca alkol tüketen, çok sık ağrı kesici ilaç kullananların bilmeleri gereken mühim bir ayrıntıdır.

 

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