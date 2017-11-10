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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Sağlık
AA
10.11.2017 - 18:06, Son Güncelleme:

Bu konferansın tüm geliri otizm hastalarına gidecek

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Bu konferansın tüm geliri otizm hastalarına gidecek

'Uluslararası İmmünoloji / Otizm / Kanser' başlıklı ve bu hastalıkların birbirleriyle ilgisinin paylaşılacağı konferans, 19 Kasım'da İstanbul'da başlayacak. Konferansın tüm geliri, Otizm Dernekleri Federasyonu'na bırakılacak.

Konuya ilişkin yapılan açıklamaya göre, çevre kirliliği, teknolojik kirlenme, yanlış beslenme, kanser ve otizm vakalarını arttırıyor. Dünyada her geçen yıl artan kanser ve otizm vakalarına dikkati çekmek amacıyla düzenlenen konferansta, dünyadan ve Türkiye'den konuşmacılar, 19 Kasım Pazar günü Sofa Hotel'de bir araya gelecek.

İmmunoloji/ Otizm/ Kanser ilişkisinin paylaşılacağı konferansın konuşmacıları arasında; Dünya Sağlık Vakfı Başkanı ve ELN (European Laboratory of Nutrients) Direktörü Prof. Emar Vogelaar, hem Autism Research hem de Autism Medical Institute'nün başkanlıklarını yürüten Nükleer Tıp Uzmanı Dr. Necip Cem Kınacı, Radyasyon Onkolojisi Uzmanı ve İstanbul Üniversitesi Onkoloji Enstitüsü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Yavuz Dizdar ve Synevo Laboratuvarları Medikal Direktörü Klinik Biyokimya Uzmanı Dr. Semra Tamer Levent yer alıyor.

Prof. Emar Vogelaar dünyada ve ülkemizde hızla artan kanser ve otizm vak'alarının bağışıklık sistemiyle ilgili ilişkilerine değinerek, sağlıklı bireylerin yetişmesi konusunda katılımcılara bilgiler verecek. Kanser ve otizm hastalıklarının yanı sıra bozulmuş bağışıklık sistemi hastalıklarından Nagalase ile GcMAF'in önemi ile ilgili bilgiler de paylaşacak olan Prof. Vogelaar, günümüzde sık görülen bu hastalıkların artışını beslenme düzeniyle ilişkilendirerek, nasıl durdurulabileceği konusunda yollar gösterecek.

Konferansın diğer konuşmacıları arasında yer alan Nükleer Tıp Uzmanı Dr. Necip Cem Kınacı da "Otizm Spektrum Bozukluklarında Sorunları ve Çözümleri"ni anlatarak, 6 kıta 68 ülkeden 10 binin üzerindeki hasta üzerinde yapılan araştırma verilerini davetlilerle paylaşacak.

Radyasyon Onkolojisi Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Yavuz Dizdar ise "Kanser ve bağ dokusu" ilişkisi, paradigmanın sorgulanması konularında bilgiler vererek bu konudaki tecrübe ve araştırmalarını katılımcılara aktaracak. Organizasyonun tüm geliri Otizm Dernekleri Federasyonu'na bağışlanacak.

 

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