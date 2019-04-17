Kanal tedavisi nedir ve nasıl yapılır?
Diş çürümesi ile beraber diş pusulası iltihaplanır ve kişiye ağrı, acı hissi yaratır. Her yaş grubunda görülen diş çürümeleri tedavi edilmezse dişin kaybına kadar gidebilir. Diş hekimleri diş problemi yaşayan hastalarda, diş çekimi yerine diş kurtarılabilecek durumda ise, kanal tedavisi uygulamayı uygun görür. Kanal tedavisi birçok hastanın karşılaştığı tedavi yöntemlerinden birini oluşturuyor. Peki, kanal tedavisi nedir ve nasıl yapılır?
Kanal tedavisi, çürüğe bağlı olarak dişin damar ve sinir paketinin alınması olarak adlandırılıyor. Kanal tedavisi uygulamasında akut durumlar dışında ağrı yaşanmıyor. İşte kanal tedavisi hakkında bilinmesi gerekenler...
KANAL TEDAVİSİ NASIL UYGULANIR?
Oral muayene, panoramik ve peniapical röntgen çekimi ile tedavisi tespit edilen Kanal Tedavisi içinçürük temizlenmeli, pulpa (diş özü) odası ve köklerdeki sinirler alınmalı, dezenfektan solüsyonları ile yıkanmalı, kanallar genişletilmeli ve uygun dolgu maddeleriyle sıkıca doldurulmalıdır.
KANAL TEDAVİSİ NEDİR?
Kanal Tedavisi, derin diş çürüğüne bağlı olarak gelişen, dişin pulpası (özü) ve kanal sinirlerinin iltihabıyla ortaya çıkan vakadır. Aşırı sıcak ve soğuk hassasiyeti, geçmeyen aşırı ağrı ve yemek yemede zorluk, oral (ağız içi) muayene sırasında perküsyonda (dişe dokunulduğunda) ağrı ve soğuk sıcak testinde aşırı hassasiyet Kanal Tedavisi ile sonuçlanabilmektedir.
Dişin sinir ve damar paketini içeren pulpanın alınmasıyla kanal tedavisi gerçekleşmiş olur. İltihap kanal içini etkilemediyse canlı olabilir, fakat dişin apsesini etkileyen bir durum varsa diş muhtemelen canlılığını yitirmiştir. Kanal tedavisi yapılan diş yıllarca ağızda sağlıklı bir şekilde kalabilir. 2 yıl gibi bir süre içinde kanallı dişte renk değişikliği gözlenebilir.
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