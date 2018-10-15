Kanal Tedavisi nedir ve nasıl yapılır?
Kanal Tedavisi, diş çürüğüne bağlı olarak gelişen ve dişin özü ile kanal sinirlerinin iltihabıyla ortaya çıkan vakadır. Kanal tedavisi, dişinde problem yaşayan birçok vatandaşın karşılaştığı tabirler arasında yer alıyor. Peki, Kanal Tedavisi nedir ve nasıl yapılır? İşte, o konu hakkında detaylı bilgiler
Kanal Tedavisi, derin diş çürüğüne bağlı olarak gelişen, dişin pulpası (özü) ve kanal sinirlerinin iltihabıyla ortaya çıkan vakadır. Aşırı sıcak ve soğuk hassasiyeti, geçmeyen aşırı ağrı ve yemek yemede zorluk, oral (ağız içi) muayene sırasında perküsyonda (dişe dokunulduğunda) ağrı ve soğuk sıcak testinde aşırı hassasiyet Kanal Tedavisi ile sonuçlanabilmektedir.
Oral muayene, panoramik ve peniapical röntgen çekimi ile tedavisi tespit edilen Kanal Tedavisi içinçürük temizlenmeli, pulpa (diş özü) odası ve köklerdeki sinirler alınmalı, dezenfektan solüsyonları ile yıkanmalı, kanallar genişletilmeli ve uygun dolgu maddeleriyle sıkıca doldurulmalıdır.
Kanal tedavisi gören dişe ilk zamanlar fazla yüklenilmemeli, ağız hijyenine dikkat edilmeli ve diş fırçalama ihmal edilmemelidir.
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