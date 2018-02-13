Kan vermeden önce bilmeniz gereken 6 şey

Altına yatırım yapmanın 3 büyük avantajı!
Şu sıralar altına yatırım yapanların sayısında önemli bir artış gözlemlenmekte… Bunun en önemli nedeni tabii ki altının her zaman güvenilir bir yatırım aracı olması… Bankaların altın hesabı hizmeti...
Kan vermeye uygunluk kriterleri değişebilir
Kızılay doğru potansiyel vericiler için uygunluk kriterlerini düzenler ve bu konuda size bilgi verir. O anda var olan bir yaygın hastalık durumu ya da sizde var olan bir hastalık karşısında nasıl bir prosedür uygulandığını Kızılay’dan öğrenebilirsiniz.
Donörden alınan kan incelenir.
Donörlerden alınan kan saklanmadan önce belli standartlarda testlere tabii tutulur. Bu nedenle bu kaynakların hiçbir bulaşıcı hastalık taşımadığı bilinir ve ihtiyaç esnasında gönül rahatlığıyla hastaya nakledilir. Bu nedenle bir yakınınızın kana ihtiyacı olduğunda endişelenmeye gerek yoktur.
Kan vermeden önce mini bir kontrolden geçersiniz
Donör kan taraması sağlığın teyidi için yapılır ama bir de olayın diğer yüzü vardır. Kan veren kişinin bu durumdan olumsuz etkilenmemesi için kan basıncı ve nabzı kontrol edilir. Bağış sonrasında demir eksikliğinin yaşanması istenmeyen bir durumdur. Bağıştan önce ne yediğiniz önemli değildir ancak aç ve susuz kalmamak sonrasında enerjinizin yerinde olması için önemlidir. Özellikle bağış sırasında çok sıvı kaybettiğinizden sonrasında bol bol su içmeniz önerilir.
Hiçbir şey hissetmezsiniz
Kan almak için kullanılan iğneler grip aşısı iğnelerinden biraz daha büyüktür ancak hissettiğiniz şey size kesinlikle acı vermez. Kan alımının başlangıcında hissedilen şey sadece cilt yüzeyinde hissedilir çünkü iğne uçlarında silikon bulunur. Eğer bu görüntü sizi rahatsız ediyorsa arkaya yaslanın ve o bölgeye bakmamaya çalışın. Zaten 8 ila 10 dakika arasında işlem tamamlanır.
Bağış yaptıktan sonra kendinizi ödüllendirebilirsiniz.
Sağlıklı olan şey bağış yaptıktan sonra bol su, meyve suyu ve tuzlu atıştırmalıklar tüketmektir. Çünkü tuz bağış yoluyla kaybettiğiniz su hacminin biraz fazlasını elde etmenize yardımcı olur. Ayrıca kurabiyeler de mükemmel seçeneklerdir. Bu nedenle kan bağışından sonra kendinizi biraz şımartabilirsiniz.
Kanınız henüz dünyaya gelmemiş hastaları kurtarabilir
Birçoğumuz trajediler yaşandığında kan vermenin değerini hatırlıyoruz. Ancak verdiğiniz kan, haberlerde görünmeyen birçok hastanın hayatını kurtarabilir. Hayat kurtarmanın en iyi yolu, düzenli kan bağışı yaparak kan bankalarını dolu tutmaktır. Unutmayın, kanınız acil hastalarından kanser hastalarına, otoimmün hastalarına destek olabilir.
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