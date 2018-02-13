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Kan vermeden önce bilmeniz gereken 6 şey

Kan bağışlamak ciddi bir iştir. Hem sizin için hem de bu kandan yararlanacak kişi için büyük önem taşır. Felaket durumlarında ve kötü senaryolarda hazır olabilmek adına depoların dolu olması çok önemlidir. Bu sebeple eğer sağlıklı bir bireyseniz düzenli olarak kan vermek hem sizi sağlıklı kılar hem de başkalarına yardımcı olmanızı sağlar. O halde gelin kan verme prosedürüne birlikte bakalım.

Kaynak: Doğan Burda
13.02.2018 - 16:38 | Son Güncelleme :

Kan vermeye uygunluk kriterleri değişebilir

Kızılay doğru potansiyel vericiler için uygunluk kriterlerini düzenler ve bu konuda size bilgi verir. O anda var olan bir yaygın hastalık durumu ya da sizde var olan bir hastalık karşısında nasıl bir prosedür uygulandığını Kızılay’dan öğrenebilirsiniz.

Donörden alınan kan incelenir.

Donörlerden alınan kan saklanmadan önce belli standartlarda testlere tabii tutulur. Bu nedenle bu kaynakların hiçbir bulaşıcı hastalık taşımadığı bilinir ve ihtiyaç esnasında gönül rahatlığıyla hastaya nakledilir. Bu nedenle bir yakınınızın kana ihtiyacı olduğunda endişelenmeye gerek yoktur.

Kan vermeden önce bilmeniz gereken 6 şey

Kan vermeden önce mini bir kontrolden geçersiniz

Donör kan taraması sağlığın teyidi için yapılır ama bir de olayın diğer yüzü vardır. Kan veren kişinin bu durumdan olumsuz etkilenmemesi için kan basıncı ve nabzı kontrol edilir. Bağış sonrasında demir eksikliğinin yaşanması istenmeyen bir durumdur. Bağıştan önce ne yediğiniz önemli değildir ancak aç ve susuz kalmamak sonrasında enerjinizin yerinde olması için önemlidir. Özellikle bağış sırasında çok sıvı kaybettiğinizden sonrasında bol bol su içmeniz önerilir.

Hiçbir şey hissetmezsiniz

Kan almak için kullanılan iğneler grip aşısı iğnelerinden biraz daha büyüktür ancak hissettiğiniz şey size kesinlikle acı vermez. Kan alımının başlangıcında hissedilen şey sadece cilt yüzeyinde hissedilir çünkü iğne uçlarında silikon bulunur. Eğer bu görüntü sizi rahatsız ediyorsa arkaya yaslanın ve o bölgeye bakmamaya çalışın. Zaten 8 ila 10 dakika arasında işlem tamamlanır.

Kan vermeden önce bilmeniz gereken 6 şey

Bağış yaptıktan sonra kendinizi ödüllendirebilirsiniz.

Sağlıklı olan şey bağış yaptıktan sonra bol su, meyve suyu ve tuzlu atıştırmalıklar tüketmektir. Çünkü tuz bağış yoluyla kaybettiğiniz su hacminin biraz fazlasını elde etmenize yardımcı olur. Ayrıca kurabiyeler de mükemmel seçeneklerdir. Bu nedenle kan bağışından sonra kendinizi biraz şımartabilirsiniz.

Kanınız henüz dünyaya gelmemiş hastaları kurtarabilir

Birçoğumuz trajediler yaşandığında kan vermenin değerini hatırlıyoruz. Ancak verdiğiniz kan, haberlerde görünmeyen birçok hastanın hayatını kurtarabilir. Hayat kurtarmanın en iyi yolu, düzenli kan bağışı yaparak kan bankalarını dolu tutmaktır. Unutmayın, kanınız acil hastalarından kanser hastalarına, otoimmün hastalarına destek olabilir.

Etiketler: kan vermek tehlikeli midir , kan vermek , kan bağışı , kan bağışı kriterleri , Kızılay
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