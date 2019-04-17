Kan uyuşmazlığı nedir? Kan uyuşmazlığı bebeği nasıl etkiler?

Kan uyuşmazlığı gebe anne ile bebeği arasındaki Rh uygunsuzluğuna verilen addır. Rh uygunsuzluğu, gebelikte ya da kan naklinde Rh(-) bir kişinin Rh(+) kan ile teması sonucu oluşan bir alerjik reaksiyondur. Kan uyuşmazlığı Rh ve ABO uyuşmazlığı olarak iki farklı şekilde oluşmaktadır.

Kan uyuşmazlığı bebeği nasıl etkiler?

Bu etkilenme aşamalarını şöyle özetleyebiliriz;



Rh negatif kan grubuna sahip bir gebede, eğer anne karnındaki bebek Rh (+) kan grubuna sahipse, gebelik sırasında az miktarda olmakla birlikte esas olarak doğumda olmak üzere bebeğin kan dolaşımındaki Rh (+) özelliğindeki alyuvarlar anne kan dolaşımına geçerler.

Anne dolaşımına geçen bebeğe ait bu Rh (+) özelliğe sahip alyuvarlara karşı annede bir reaksiyon gelişir ve normalde annede olmayan bu alyuvarlara karşı antikorlar üretilir.

Bu antikorlar doğumdan sonra oluşacağından veya gebelik sırasında meydan gelse dahi, bebekten anne dolaşıma olan kan geçişi sonucu annede oluşan antikorların yapısından dolayı bebeğe geçememeleri nedeniyle, kan uyuşmazlığı olan çiftlerde ilk bebek Rh (+) kan grubuna sahip olsa dahi bu ilk gebelikteki bebekler etkilenmez.

Ancak alyuvarlara karşı annede üretilen ve zamanla yapısı değişen bu antikorlar, bundan sonraki gebeliklerde anneden bebeğe geçebilir ve eğer bebek yine Rh (+) kan grubuna sahipse, o zaman bebeğin alyuvarlarının parçalanarak yok olmasına neden olurlar.

İkinci veya daha sonraki gebeliklerde anne karnındaki Rh (+) kan grubuna sahip bebekteki alyuvarlar parçalandıkları için bebekte ciddi anemi yani kansızlık meydana gelir ve hücrelerin gelişimi için yeterli oksijen taşınamaz.

Bunun tolere edebilmek için anne karnındaki bebeğin kan hücreleri üretim sisteminde ve dolaşım sisteminde önemli değişiklikler meydana gelir. Son olarak bebekte kalp yetmezliği gelişerek bebeğin karnında, göğüs boşluğunda, cilt altında sıvı birikimi yani ödem oluşumu, bebeğin amnion sıvısında artış ve plasentada yani bebeğin eşinde şişme ile karakterize hidrops fetalis adı verilen klinik tablo ortaya çıkar. Eğer gerekli ve yeterli tedavi yapılmaz ise bu tablo bebeğin anne karnında veya doğumdan sonra ölümü ile sonuçlanır.